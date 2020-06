Laut Polizei-Gewerkschaft : Polizist vor tödlichem Schuss mit Messer angegriffen

Am Donnerstag ist in Bremen ein Mann von der Polizei erschossen worden. Er soll die Beamten vorher mit einem Messer bedroht haben. Ein Video der Tat kursiert im Netz und wird mit der Polizeigewalt in Amerika verglichen.

In Bremen ist ein 54 Jahre alter Mann von der Polizei erschossen worden. Der Fall ereignete sich am Donnerstag im Stadtteil Gröpelingen. Die Polizei Bremen teilte mit, die Beamten seien „aufgrund einer vermutlich psychosozialen Krise des bei dem Einsatz verstorbenen 54-jährigen Marokkaners gerufen“ worden.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. F.A.Z.



In den sozialen Medien kursiert ein Video, das das Einsatzgeschehen von oben zeigt. Darauf ist zu sehen, wie der 54-Jährige in einem Innenhof zwei uniformierten Polizisten und zwei Beamten in Zivil gegenübersteht. Die Polizisten haben ihre Waffen gezogen und den mit einem Messer bewaffneten Mann mit etwas Abstand umringt. Sie rufen ihm mehrfach zu, dass er das Messer ablegen soll. Der Mann kommt der Aufforderung nicht nach. Als einer der uniformierten Beamten versucht, Pfefferspray gegen ihn einzusetzen, stürmt der Mann auf den Polizisten los. Zwei Schüsse sind zu hören, danach ist der Mann auf dem Boden liegend zu sehen. Er wurde nach der Schussabgabe in ein Krankenhaus gebracht, verstarb dort jedoch. Die Polizei ruft dazu auf, das Video nicht weiter in sozialen Netzwerken zu verbreiten.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) nahm die eingesetzten Beamten am Freitag in Schutz. Der GdP-Landesvorsitzende Lüder Fasche sagte: „Ziel ist es immer, nicht schießen zu müssen. Aber manchmal ist es eben doch unvermeidbar“. Der Vorgang sei nicht „im Zusammenhang mit den jüngst geführten gesellschaftlichen Diskussionen" zu sehen. In vielen Ländern ist es in den vergangenen Wochen zu einer Debatte über Polizeigewalt und Rassismus gekommen, nachdem in der amerikanischen Stadt Minneapolis am 25. Mai 2020 der 46 Jahre alte Afroamerikaner George Floyd bei einer gewaltsamen Festnahme getötet wurde.

Die Polizei Bremen wollte sich zu dem Fall am Freitag nicht näher äußern und verwies auf die laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Die Polizei verbreitete jedoch ein Statement des Polizeivizepräsident Dirk Fasse auf Twitter: „Unabhängig von den weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, macht es mich sehr betroffen, dass ein Menschen bei einem Einsatz der Polizei Bremen ums Leben gekommen ist. Meine Gedanken sind bei den Angehörigen und den Kolleginnen und Kollegen, die dieser belastenden Einsatzsituation ausgesetzt waren.“