Bei meinem Vater schien das anders zu sein. Ich wurde den Eindruck nicht los, dass die Geschichte ihn belastete. Mehr noch: dass er sich selbst schuldig fühlte. Als ich älter wurde, verstand ich, wieso. Als mein Großvater Anfang der siebziger Jahre angeklagt wurde, war er schon schwerkrank. Doch obwohl ein Arzt ihn vernehmungsunfähig geschrieben hatte, setzte sich mein Vater mit meiner Mutter und einem Anwalt („1000 Mark pro Tag“) ins Auto und fuhr nach Hamburg zur Verhandlung. Damals sei etwas in ihm zerbrochen, sagte mir Jahre später meine Mutter. Danach setzte sich mein Vater mit den Verbrechen meines Großvaters nicht mehr auseinander. Wusste er nicht, wie er vorgehen sollte? Das Internet gab es noch nicht. Hatte er nicht den Mut, weiter nachzufragen? Oder fehlte es ihm schlicht an Zeit? Vermutlich spielte all das eine Rolle. Dabei lag die Vergangenheit in Griffweite. Direkt neben ihm, in einem Bürocontainer, schlummerte über Jahre der Brief eines amerikanischen Professors, der mehr über Ernsts Rolle beim Holocaust erfahren wollte, unter „Wiedervorlage“.



Als mein Vater begraben worden war, begann die Vergangenheit in mir zu arbeiten. Zugleich merkte ich, wie wenig ich über meinen Großvater wusste. Ernst war für mich ein Phantom. Und die Geschichte meines Vaters klang zu sehr nach „Opa war kein Nazi“. Das machte mich skeptisch. Viel Hoffnung, Neues zu entdecken, hatte ich nicht. Dennoch entschloss ich mich dazu, auf die Suche zu gehen und alles Material zusammenzutragen, das ich nach all den Jahrzehnten noch finden konnte.

Ludwigsburg, Schorndorfer Tor: Hinter einer Mauer und einer dicken Stahltür erstreckt sich die „Zentrale Stelleder Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen“. Von hier aus wurden Tausende Vorermittlungen gegen Personen geführt, die im Verdacht standen, sich wie Ernst „verdient gemacht“ zu haben. Noch heute laufen Verfahren. Es ist der Ort, an den, so heißt es in der Familie, Ernst gefahren sei, um „reinen Tisch“ zu machen. Das Bundesarchiv unterhält hier eine Außenstelle mit den Verfahrensunterlagen. Ein Mitarbeiter führt mich durch graue Korridore in einen Lesesaal. Im Labyrinth der Verfahrensnummern und Archivsignaturen ist jeder Laie hoffnungslos verloren. Auf einen Tisch hat der Mitarbeiter rund ein Dutzend dicke Bände nebeneinander gelegt. Es bleibt nur wenig Zeit. Drei Stunden sind für den Besuch vorgesehen. Halb sitzend, halb stehend blättere ich durch die Vorgänge. Namen von Mitangeklagten tauchen auf und verschwinden wieder. Ich lese von Männern, die sich in Widersprüche verwickeln oder während der Vernehmungen zusammenbrechen; dazwischen reihenweise ärztliche Bescheinigungen über Vernehmungsunfähigkeiten und Sterbemitteilungen. Ich notiere die Schriftstücke auf einem Zettel, in denen es um Ernst geht. Am Ende werden es 200 Seiten sein, die man mir kopiert und zuschickt. Zwischen Korrespondenzen von Staatsanwälten und Gerichten stoße ich auf fünf Vernehmungsprotokolle von Ernst aus den Jahren 1965 bis 1969 – lange bevor die Anklage über meine Familie „hereinbrach“, wie ich es erzählt bekam. Die meisten fanden in Kierspe statt, unserer Heimatstadt in Nordrhein-Westfalen, oder im benachbarten Meinerzhagen; zwei Stunden Mittagspause inklusive. Hat Ernst sie seiner Familie gegenüber geheim gehalten?