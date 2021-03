Lou Ottens : Der Erfinder der Musikkassette ist tot

Schon als Junge baute Lou Ottens ein Radio, aber nicht, um Musik zu hören. Er wollte die „Stimme der kämpfenden Niederlande“, kurz Radio Oranje, empfangen können. Ottens’ Heimat war damals von Deutschland besetzt, die niederländische Exilregierung schon 1940 nach London geflüchtet.

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. F.A.Z.

Nach dem Krieg wurde Ottens, der 1926 in Bellingwolde (Provinz Groningen) geboren worden war, Ingenieur, fing 1952 bei Philips im belgischen Hasselt an zu arbeiten. Dort stieg er in der Entwicklungsabteilung auf und wurde 1960 ihr Leiter. Im selben Jahr brachte Philips das von ihm entworfene tragbare Tonbandgerät EL 3585 heraus. Da ihm Tonbänder als unpraktisch erschienen, zu groß und unhandlich, erfand er zwei Jahre später die Kompaktkassette, die so klein war, dass sie in die Jackentasche passt.

Die Erfindung machte ihn berühmt. Ottens’ Kassette blieb bis weit in die neunziger Jahre der wichtigste Tonträger, bis sie von der Compact Disc abgelöst wurde. Auch an der Entwicklung der CD hatte der Niederländer maßgeblichen Anteil. Ottens, der am Samstag im Alter von 94 Jahren in Duizel gestorben ist, wunderte sich in einem seiner letzten Interviews über die Begeisterung von Musikfans ausgerechnet für Kassetten und Vinylplatten, die beide wiederaufleben ließ. Nichts sei besser als eine CD, absolut geräuschfrei. Im Gegensatz zu Vinyl – da gebe es immer Verzerrungen.