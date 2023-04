Erdbeben in der Türkei : Mutter und Baby nach 54 Tagen wieder vereint

Das Foto der kleinen Vetin kurz nach ihrer Rettung im Februar bewegte Menschen auf der ganzen Welt. Das dreieinhalb Monate alte Mädchen lag nach dem verheerenden Erdbeben im Südosten der Türkei zusammen mit ihrer Mutter Yasemin Begdas 128 Stunden unter den Trümmern der Stadt Antakya in der Provinz Hatay.

Aylin Güler Redakteurin für Social Media. Folgen Ich folge





Mutter und Tochter konnten in einer aufwendigen Rettungsaktion von einem Schweizer Rettungsteam geborgen werden. Die „Rettungskette Schweiz“ war mit 87 Rettern und acht Suchhunden ins Erdbebengebiet gereist. Doch fast fünf Tage nach dem Erdbeben im Südosten der Türkei erwartete keiner mehr, Überlebende zu finden. 72 Stunden gelten als Frist, Verschüttete noch lebend zu bergen. Yasemins Mann Abdelelah und ihre älteren Söhne Rashid und Ahmad starben unter den Trümmern.

Vetin und Yasemin wurden jedoch kurz nach der Rettung getrennt: Während die vier Monate alte Vetin in einem Krankenhaus in der türkischen Hauptstadt Ankara behandelt wurde, musste ihre Mutter mit schwer verletzten Beinen in einem Krankenhaus in der Stadt Adana behandelt werden. 54 Tage lang waren die beiden 500 Kilometer voneinander entfernt.

„Das ist ein sehr emotionaler Moment für uns“

Vergangenen Samstag hat die türkische Familienministerin Derya Yanik die kleine Vetin persönlich zu ihrer Mutter ins Krankenhaus nach Adana gebracht. „Das ist ein sehr emotionaler Moment für uns. Es gibt nichts Schöneres, als Mutter und Kind vereint zu sehen“, sagt sie in einem Video auf Instagram und fügt hinzu: „Das Baby ist wirklich ein Wunder. Die Tatsache, dass sie überlebt hat und keine gesundheitlichen Probleme hatte, hat uns zutiefst berührt.“

Weil sie ihren Namen nicht kannten, haben Pfleger und Pflegerinnen in Ankara Baby Vetin „Gizem“ getauft, zu Deutsch „Mysterium“ oder „Rätsel“. Lange Zeit war nicht bekannt, ob sie überhaupt überlebende Familienangehörige hat, denn Yasemin Begdas war zuvor fälschlich für tot erklärt worden. Mithilfe eines DNA-Tests konnten Mutter und Baby wieder zusammengeführt werden.

Derya Yanik veröffentlichte am Montag ein Video des Wiedersehens, in dem Mutter und Kind im Krankenhausbett in Adana kuscheln, wo Yasemin Begdas weiterhin behandelt wird. „Vetin ist jetzt auch unser Baby“, sagte die Ministerin und fügte hinzu, dass das Kind immer ihre Unterstützung haben werde. Mutter und Tochter bleiben jetzt zusammen im Krankenhaus, bis sich Begdas Zustand gebessert hat.

Mehr zum Thema 1/

In der Türkei und in Syrien gibt es knapp zwei Monate nach den Erdbeben weiterhin zahlreiche Opfer, deren Identitäten ungeklärt sind und einige, die noch nicht offiziell registriert sind. Viele Kinder in den betroffenen Gebieten sind betroffen und traumatisiert. Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF erklärte, von dem Erdbeben seien in der Türkei 4,6 Millionen Kinder und in Syrien rund 2,5 Millionen Kinder betroffen. Offizielle Angaben, wie viele Menschen vermisst werden, gibt es aber nicht. Bei dem Erdbeben am 6. Februar kamen mehr als 50.000 Menschen ums Leben.