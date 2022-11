Abschaltung der Telefonzelle : „Es hat dort immer so herrlich nach Urin gerochen“

An diesem Montag schaltet die Telekom ihre öffentlichen Fernsprecher ab. Unsere Leserinnen und Leser erinnern sich an Gespräche mit der ersten Liebe und Anrufe nach dem Mauerfall. Ein Abschied von der Telefonzelle.

Jeder kannte sie, die kleinen Telefonhäuschen mit den Mahnschildern „Fasse dich kurz!“ Vor den gelben Kabinen bildeten sich oft Schlangen, meist roch es drinnen unangenehm streng, und das Kleingeld fiel manchmal einfach durch.

Johanna Schwanitz Volontärin Folgen Ich folge

All das sind Erinnerungen aus einer längst vergangenen Zeit. Und nach mehr als 140 Jahren steht nun der endgültige Abschied an: An diesem Montag deaktiviert die Telekom die Münzzahlung an den bundesweit noch 12.000 verbliebenen Fernsprechern.

Dabei waren Telefonzellen lange nicht aus dem Stadtbild wegzudenken. Ihr ­Siegeszug hatte 1881 in Berlin mit dem ersten „Fernsprechkiosk“ begonnen. Zu ihren Hochzeiten Mitte der Neunzigerjahre fand man sie nicht nur in Einkaufsstraßen oder an Bahnhöfen, sondern auch in reinen Wohngebieten und sogar am Waldrand. Die Telekom betrieb als Nachfolgerin der Bundespost mehr als 160.000 öffentliche Telefone.

Dabei waren sie in all den Jahrzehnten nicht nur ein Ort für ein Telefonat, das meist kurz war – oder lang und teuer. An regnerischen Tagen boten die Häuschen Schutz vor Nässe, im Winter vor Kälte. Wohnungslose übernachteten in den kleinen Kabinen. Und auf Reisen waren sie die erste Anlaufstelle, um zu Hause zu vermelden, dass man gut angekommen war.

Telefonate mit der ersten Liebe

Wir haben unsere Leserinnen und Leser auf Instagram gefragt, welche Erinnerungen sie an Telefonzellen haben. „War die Rettung, als mal die Klingel ausgefallen war, damit ich nach der Schule nach Hause kommen konnte! War Winter“, schreibt eine Nutzerin. Neben dem praktischen Nutzen, den das Häuschen hatte, war es auch ein Ort der großen Gefühle. Eine Nutzerin erinnert sich an die Telefonate mit der ersten Liebe: „wie schön und teuer damals“.

Einige erinnern sich auch an die weniger romantischen Situationen: „Es hat dort immer so herrlich nach Urin ge­rochen und die zertrümmerten Fenster sahen aus wie Glaswürfel.“ Nur zu oft mischte sich auch der Geruch von Schweiß und Zigarettenqualm dazu. Und während man fleißig Kleingeld in den Münzschlitz schob und auf die Verbindung wartete, konnte man die Zeichnungen von erigierten Körperteilen studieren und im Telefonbuch blättern, dessen Seiten oft zerfleddert waren.

Manch ein Instagram-Nutzer wünscht sich trotzdem, dass es wieder mehr Telefonhäuschen gibt. Doch kaum jemand benutzt sie noch, rentabel seien sie längst nicht mehr, erklärt die Telekom. Außerdem seien sie Stromfresser ohne Nutzen. Das Mobiltelefon ließ das fest installierte Telefon überflüssig werden. Selbst für Notrufe seien sie irrelevant, da habe auch das Handy übernommen. Bis aber alle Telefonzellen und modernen Telefon-Stelen ohne Wände endgültig abgebaut werden, soll es wohl noch bis Anfang 2025 dauern. Die Telekom will dann die Standorte in Smart Cells umbauen, die das Mobilfunksignal verstärken und den Handyempfang verbessern sollen.

Die nun ausgedienten Telefonzellen waren auch Zeugen der Geschichte Deutschlands. Jahrzehntelang hing der Hinweis „Nimm Rücksicht auf Wartende“ an den Häuschen. In der DDR war das noch länger der Fall als in der BRD, weil dort das private Festnetztelefon langsamer zum Massenphänomen wurde. Eine Frau aus der ehemaligen DDR schildert eine besondere Erinnerung: „Am 11.11.1989 habe ich heulend in so einer Telefonzelle in Bebra gestanden und habe alle meine Verwandten und Freunde aus der alten Bundesrepublik angerufen. Einfach so. Ohne umständliches Gespräch anmelden und ewiges Warten. Dieses Gefühl werde ich nie vergessen!“

Mehr zum Thema 1/

Wer nostalgisch werden möchte, kann noch bis Ende Januar mit einer Telefonkarte mit den öffentlichen Fernsprechern telefonieren – wenn man eine findet, zuletzt standen sie nur noch an belebten Bahnhöfen, Flughäfen und Messegeländen. Und wer will, kann sich ausrangierte Telefonzellen bei Ebay oder der Telekom selbst kaufen. Die gelben seien zwar ausverkauft, sagt eine Sprecherin. Einige der Zellen in zartem Grau-Magenta kann man aber noch erwerben, für etwa 500 Euro.