Am Mont-Saint-Michel: Präsident Emmanuel Macron und Première Dame Brigitte Macron begrüßen am Montag örtliche Würdenträger. Bild: EPA

Für das Inselerlebnis ist Präsident Emmanuel Macron zu früh gekommen. Erst am 5. Juli soll der Mont-Saint-Michel wieder vollends von den Fluten umschlossen sein. Aber das hat die Freude über den hohen Besuch in der Normandie nicht trüben können. Der Präsident ist am Montag bei strahlendem Sonnenschein mit seiner Ehefrau Brigitte den Klosterberg hinaufgestiegen, um das Jahrtausend der Abtei zu würdigen.

Der Mont-Saint-Michel, der nach der Französischen Revolution bis 1863 als Gefängnis genutzt wurde, sei „zu einer Ikone Frankreichs“ geworden, formulierte es Macron. Er sah sich die Ausstellung „Das Reich des Erzengels“ an, eine Retrospektive auf die bewegte Geschichte der Abtei zwischen 1023 und 2023, die noch bis November zu sehen ist. Begleitet wurde er von Kulturministerin Rima Abdul Malak und Umweltminister Christophe Béchu.

Den Auftrag für den Bau der Abtei soll der Erzengel Michael gegeben haben. Der Legende nach erschien der Erzengel dem normannischen Bischof Aubert von Avranches dreimal im Traum. Jedes Mal soll er ihm befohlen haben, auf dem Granitfelsen im Gezeitenstrom eine Kapelle zu errichten.

Benediktinermönche waren es schließlich, die auf dem 300 Meter breiten Granitfelsen die komplizierteste Baustelle des Mittelalters in Angriff nahmen. 160 Meter hoch über dem Meer thront der kürzlich restaurierte vergoldete Erzengel Michael auf der Spitze des 1897 entstandenen Kirchturms.

Der Mont-Saint-Michel ist nicht nur als Touristenziel bekannt, sondern seit dem Mittelalter ein wichtiger Wallfahrtsort. Damals war es ein riskantes Abenteuer, auf die Insel zu gelangen. „Gehst du nach Saint-Michel, vergiss nicht, vorher dein Testament zu machen“, lautete ein Sprichwort, „Denn bei Flut kommt das Meer mit derartiger Macht wie ein galoppierendes Pferd.“

Doch die Flut kam lange nur noch sanft daher. Die Klosterinsel drohte zu ver­landen, weil ein Straßendamm und ein Parkplatz das Wasser aufhielten. Nach zehn Jahren Bauarbeiten wurde der Mont-Saint-Michel 2015 wieder in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt. Eine Stelzenbrücke aus Stahl und Holz ersetzt seither den Damm und verschwindet bei Flut teils im Wasser.

1979 zum Weltkulturerbe ernannt

Die „Wiederherstellung des maritimen Charakters“ hat sich Frankreich 184 Millionen Euro kosten lassen. Der französische Staat scheut bis heute keine Kosten und Mühen, um das 1979 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärte Wahrzeichen zu schützen. Gerade sind aufwendige Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten an der Klosteranlage abschlossen worden.

Präsident Macron interpretierte den Mont-Saint-Michel dann auch als Beweis für die „Resilienz“ und „Beständigkeit“ Frankreichs angesichts meteorologischer Herausforderungen und im Umgang mit der eigenen Geschichte. Ähnlich wie beim Wiederaufbau der Kathedrale Notre-Dame in Paris fällt es leicht, sich auf Schriftsteller Victor Hugo zu berufen, der 1884 forderte: „Der Mont-Saint-Michel ist für Frankreich, was die große Pyramide für Ägypten ist. Wir müssen ihn vor Ver­stümmelung retten. Er muss eine Insel bleiben.“

Der Besuch Macrons auf dem Mont-Saint-Michel galt auch den Benediktinern, die bis heute die Abtei bewohnen. Dem Präsidenten ging es darum, das christliche Erbe Frankreichs hervorzuheben, das abseits von Touristenmagneten wie Mont-Saint-Michel oder Notre-Dame oftmals vom Verfall bedroht ist. Millionen Kirchenbauten seien „der Stolz unserer Landschaften und Dörfer“, teilte der Elysée mit. Von den 42.000 katholischen Kirchenbauten seien aber nur 10.000 denkmal­geschützt. In Kleinstädten unter 10.000 Einwohnern soll deshalb die Pflege der Kirchen verstärkt werden. Macron kündigte die Erfassung der religiösen Kulturschätze und eine Sonderförderung an. Es gibt bereits eine staatliche Kulturschatz-Lotterie. Mit den Einnahmen wird die Wiederherstellung oder Instandsetzung von Kulturdenkmälern finanziert.