Elvis-Imitator : „Wir halten Elvis am Leben“

Auf dem Weg zum Altar: Jesse Garon holt ein Paar für die Trauung ab. Bild: Reuters

Fallen die Elvis-Hochzeiten in Las Vegas bald einem Rechtestreit zum Opfer? Imitator Jesse Garon spricht im Interview über den „King of Rock and Roll“, die Faszination der Fans und sein Leben als Elvis.