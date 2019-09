Elisabeth Moss : „Je komplizierter, desto spannender“

Miss Moss, als Film über drei Frauen, die selbst die Gangster-Geschäfte Ihrer Männer in die Hand nehmen, passt „The Kitchen – Queens of Crime“ ganz gut in Ihre Reihe starker, komplexer Frauenrollen in den vergangenen Jahren, von „Top of the Lake“ über „Her Smell“ bis „The Handmaid’s Tale“. Haben Sie einen feministischen Leitfaden, nach dem Sie Ihre Projekte aussuchen?

Ich wünschte, ich hätte einen größeren Masterplan, aber das ist leider nicht so. Schon weil ich darauf angewiesen bin, was mir überhaupt über den Weg läuft. Ich kann nur von Fall zu Fall entscheiden, auf der Basis des jeweiligen Drehbuchs. Dass viele meiner Rollen zuletzt einen feministischen Einschlag hatten oder so verstanden wurden, ist eher dem Zufall als einer Agenda zu verdanken. Vielleicht auch der Tatsache, dass jede Geschichte mit einer einigermaßen facettenreichen Frauenfigur im Zentrum so gelesen wird.

Aber Sie müssen doch Kriterien haben, was Ihnen gefällt und was nicht?

Mir kommt es auf jeden Fall nicht auf die Größe einer Rolle an. Eine Nebenrolle in einem tollen Film wie „Wir“ erfüllt mich genauso wie eine Hauptrolle. Auch das Genre ist mir egal: Drama oder Komödie – fern ist mir nichts. Das Einzige, was ich nicht will, ist Einseitigkeit. Die Frauen, die ich verkörpere, müssen schon ein paar mehr Seiten haben, möglichst viele Ecken und Kanten. Je komplizierter eine Person, desto spannender. Es ist für mich noch immer ungewohnt, dass ich inzwischen den Luxus habe, eine gewisse Auswahl zu haben und auch Projekte ablehnen zu können, die mich nicht ansprechen. Bis vor ein paar Jahren musste ich nehmen, was ich bekam. Ich sprach ständig für irgendwas vor – und wenn ich Glück hatte, wurde ich genommen, so wie bei „Mad Men“.

Wobei man dazu sagen muss, dass Sie vor „Mad Men“ schon 15 Jahre als Schauspielerin arbeiteten. Das erste Mal vor einer Kamera standen Sie 1990, mit nicht einmal acht Jahren. War Ihnen immer klar, wohin es Sie beruflich ziehen würde?

Irgendwie schon. Meine Eltern sind beide Musiker. Es wäre komisch gewesen, in dieser Familie Ärztin oder Anwältin zu werden. Man hätte mich vermutlich für verrückt erklärt. Ich kann mich jedenfalls nicht an eine Zeit erinnern, in der ich nicht wusste, dass ich mal etwas Künstlerisches machen würde. Wobei ich recht früh ahnte, dass mein musikalisches Talent eher bescheiden ist. Ballett und Schauspielerei lagen mir viel mehr. Und tatsächlich wüsste ich übrigens bis heute nicht, was ich sonst machen könnte. Wäre meine Karriere morgen vorbei, würde ich recht dumm dastehen. Denn ich kann wirklich nichts anderes.

Zumindest haben Sie Ihr Portfolio um den Job der Produzentin erweitert.

Das stimmt, und das finde ich auch immer noch aufregend. Mir macht es Spaß, nach Stoffen zu suchen, die mich interessieren, seien es fertige Drehbücher oder auch einfach nur erste Ideen. Abgesehen davon, ist es einfach toll, nach 30 Jahren in diesem Beruf auch mal andere Seiten dieser Branche kennenzulernen. Außerdem kann ich dadurch in gewisser Weise selbst für ein wenig Jobsicherheit in meiner Karriere sorgen. Zwar sind die meisten Filme, die ich produziere, eher kleine, unabhängige Produktionen, mit denen ich nicht viel verdiene. Aber dass ich schon auf zwei Jahre im Voraus Projekte in meinem Kalender stehen habe, ist ein tolles Gefühl. Und ein immer noch sehr unbekanntes, denn früher wusste ich oft monatelang nicht, wann ich überhaupt wieder arbeiten würde.