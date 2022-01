Hofdame gestorben : Die Frau an der Seite der Königin

Es war im Sommer 2012, als Königin Elisabeth II. ihr Diamantenes Thronjubiläum beging. Die Hauptfeierlichkeiten Anfang Juni in London mussten damals ohne ihren Ehemann Prinz Philip stattfinden. Der Herzog von Edinburgh lag mit einem Harnwegsinfekt im Krankenhaus. So saß neben Elisabeth II. im Rolls-Royce auf dem Weg zur St.-Pauls-Kathedrale nicht wie geplant Prinz Philip, sondern eine selbst für viele Briten völlig unbekannte Frau: Diana Maxwell. Es war eine besondere Ehre, die ihr damit zuteilwurde. Allerdings war Lady Farnham vorher schon oft und auch danach immer wieder an der Seite der Königin zu sehen: Sie war 44 Jahre lang eine der Hofdamen ihrer Majestät, und darüber hinaus zugleich eine ihrer engsten Vertrauten.

Gleich drei langjährige Weggefährten hat Elisabeth II. im vergangenen Jahr verloren: Prinz Philip starb mit 99 Jahren im April. Die beiden waren seit 1947 verheiratet gewesen. Anfang Dezember starb die Herzogin von Grafton, die schon vor der Krönung Elisabeths im Jahr 1953 zu ihrer Hofdame ernannt und 1967 zur Oberhofmeisterin, der „Mistress of the Robes“, ernannt worden war. Ann Fortune FitzRoy wurde 101 Jahre alt. Am 29. Dezember ist nun auch Lady Farnham im Alter von 90 Jahren gestorben. Diana Marion Gunnis war seit 1959 mit Barry Maxwell verheiratet gewesen, dem zwölften Baron Farnham. Er war schon 2001 gestorben.

Elisabeth II. hatte zeitweise neun Hof­damen. Zu ihren täglichen Aufgaben gehören die Garderobe und die Korrespondenz der Königin. Als unbezahlte Kräfte sind sie zugleich aber auch ihre Gesellschafts­damen, die die Monarchin nicht nur zu offiziellen Terminen und auf Reisen begleiten, sondern diese auch für sie planen und organisieren. Traditionell entstammen sie adeligen und besonders reichen Familien, denen eine Aufwandsentschädigung zum Ausgleich für ihre Dienste genügt. Hof­damen werden auf Lebenszeit berufen, ein vorzeitiges Ausscheiden aus dem ehren­vollen Amt ist nicht vorgesehen.