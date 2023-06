Frau Niechzial, die Einschulung gilt im Leben eines Kindes als erster großer Einschnitt, dann beginnt der sogenannte Ernst des Lebens, sagt man. Sind – Ihrer Erfahrung nach – Eltern oder Kinder nervöser?

Lucia Schmidt Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Ich glaube, das ist für beide Seiten ein großer Schritt. In Deutschland ist der Wechsel vom Kindergarten in die Schule ein besonderer, das ist nicht in allen Ländern so hart. Für deutsche Kinder heißt es aber ab dem Tag der Einschulung: Neue Personen, neue Lerngruppe, neue Umgebung, neue Abläufe, neue Zeiten – einfach alles ist von jetzt auf gleich neu. Interessant ist: Man hat beim Thema Einschulung lange nicht im Blick gehabt, dass das eben auch für die Eltern eine große Umstellung ist.