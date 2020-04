Ein Leben alleine : Einsamkeit kennt sie nicht

Am Morgen des Tages, an dem der Anruf von der Zeitung kommt, ist Hildegard Muntinga aufgestanden, hat gefrühstückt, sich zurechtgemacht und ist bei Sonnenschein zu einem der entfernteren Läden in ihrem Viertel gegangen, um in Bewegung zu kommen und die nötigsten Einkäufe zu machen. Dann ist sie auf direktem Weg nach Hause zurückgekehrt, hat Essen für sich zubereitet, in der Küche aufgeräumt und sich zu einem Mittagsschlaf hingelegt. Keine Besucher, keine Termine. Wäre Corona nicht, hätte sie es genauso gemacht.

Vielleicht wäre sie nach dem Einkauf noch eine Runde durch die Regensburger Altstadt spaziert, an den Schaufenstern vorbei, um einen Blick hinein zu werfen, und hätte sich, wenn sie sich nach Gesellschaft fühlte, in ein Café gesetzt. Vielleicht wäre sie dort mit jemandem ins Gespräch gekommen, aber sie hätte sich nicht dazu verabredet. Vor fünf Wochen war in Hildegard Muntingas Leben beinahe alles so wie jetzt. Auswärts zu essen, sagt sie, fehle ein wenig, aber schlimm sei es nicht.

„Die geborene Einzelgängerin“

Hildegard Muntinga ist eine elegante, stilvoll gekleidete Frau mit hellgrauem Haar. Sie sagt, sie sei „die geborene Einzelgängerin“. Das war schon immer so. Schon als Kind hat sie am liebsten allein gespielt, die Stiefgeschwister waren selten da, und im Kinderzimmer konnte sie mit ihren Puppen eigene Geschichten entwickeln. Seit fast 20 Jahren lebt sie jetzt allein, auch wenn sie es selbst nicht so bezeichnen würde – es gibt ja die Katze.

Weil in ihrem Leben vor Corona keine Einsamkeit war, fühlt sie auch jetzt keine. Sie will sich deshalb nicht über das neue, eingeschränkte Leben beschweren. Natürlich möchte sie nicht, dass es so weitergeht. „Aber wahrscheinlich würde man sich daran gewöhnen.“ Nur dass es von der Lebenszeit abgeht, stört sie. In diesem Monat wird sie 71.

Hildegard Muntinga hat gehört, dass andere jetzt leiden. In Bayern herrschen strenge Regeln: kein Picknick mit Freund oder Freundin, kein Sonnen im Park. Ein Ehepaar, das sie seit mehr als 30 Jahren kennt, war vor der Krise viel unterwegs – und lud, wann immer es nicht verreiste, Gäste nach Hause ein. Muntinga hat die Gespräche mit den vielen interessanten Menschen am Tisch oft genossen. Immer gab es etwas Neues zu erfahren. Man kann sich vorstellen, sagt sie, wie belastend die neue Leere für die Freunde sein muss. Sie hat schon darüber nachgedacht, ihnen eine Mail zu schreiben.

Menschen kann man nicht ändern

Der Grund, warum Hildegard Muntingas Alltag nicht ins Wanken gerät, ist seine selbstbestimmte Struktur. In Deutschland leben 21 Prozent der Bevölkerung allein, und es werden immer mehr. Setzt sich die Entwicklung fort, wird es im Jahr 2040 etwa 19 Millionen Einpersonenhaushalte geben. Hildegard ist kein ungewöhnlicher Einzelfall.

Zur Struktur gehört ein Ort, an dem man sich wohlfühlt: eine Wohnung, die ordentlich ist, ohne ihre Gestalterin zur Pedantin zu machen – eben so hergerichtet, dass es für sie und die Katze keinen Anlass für Ärger gibt. Wenn sie zu Besuch in fremden Wohnungen ist, die ihr gefallen, sieht sich Hildegard Muntinga genau um und stellt sich später vor, wie sie sich einrichten, was sie zu Hause ändern könnte. Sie denkt darüber mehr nach als über ihre Gespräche mit den Menschen. Menschen kann man nicht ändern.