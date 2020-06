Polizist aus Montgomery : „Ich werde ständig als Verräter beschimpft“

Auch zwei Wochen nach dem Tod von George Floyd gehen die Protestmärsche in amerikanischen Städten weiter. 8 Minuten und 46 Sekunden kniete der weiße Beamte Derek Chauvin vom Minneapolis Police Department auf Floyds Nacken, weil der sich geweigert hatte, in einen Streifenwagen einzusteigen. Am Ende lebte er nicht mehr. Standardprocedere sei das Knie im Nacken keineswegs, stellt Derrick Cunningham klar. Seit 2015 ist der 53 Jahre alte Sheriff von Montgomery, als erster Afroamerikaner überhaupt. Montgomery ist die Stadt, in der sich Rosa Parks 1955 weigerte, ihren Platz im Bus für einen Weißen aufzugeben; im Jahr zuvor hatte hier der junge Theologie-Doktorand Martin Luther King seine erste Stelle als Pastor angetreten – beides entscheidende Momente der Bewegung, freilich erst im Rückblick.

Sheriff Cunningham, erinnern Sie sich noch, was Ihre Eltern Ihnen als Kind über die Polizei gesagt haben?