Botschafter a.D. : Mit Protokoll lässt sich Politik machen

Er trägt keine Krawatte. Warum sollte er auch: „Ich bin ja Pensionär“, sagt Wolfgang Schultheiß. Allerdings, fügt er hinzu, habe er am Morgen noch kurz überlegt, ob er sich nicht doch eine umbinden solle. „Schließlich werde ich heute auch fotografiert.“ Doch dann habe er sich gedacht, was Heiko Maas kann, also der Nach-Nachfolger des Nachfolgers seines damaligen Außenministers Guido Westerwelle, das könne er im gesetzten Alter von 74 Jahren schon lange. Und der Minister Maas sei ja längst nicht der einzige Politiker, der bei offiziellen Veranstaltungen oben ohne in der Öffentlichkeit auftrete. „Die Krawatte“, sagt Schultheiß, „ist auf dem Rückzug, aber nicht aus dem Feld geschlagen.“

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. F.A.Z.

Der Satz steht genau so auch in seinem Buch „Umgangsformen“, das sich anhand allerlei Anekdoten und beruflich bedingter Erlebnisse auf fast 400 Seiten mit „Protokoll und Etikette“ auseinandersetzt. Wolfgang Schultheiß war jahrzehntelang im diplomatischen Dienst. Zuletzt war er Botschafter in Griechenland. 2010, auf dem Höhepunkt der Staatsschuldenkrise, wurde er altersbedingt pensioniert. „Danach dachte ich, ein Experte wie ich sei ein gesuchter Gesprächspartner.“ Doch niemand habe sich für ihn und seine Expertise interessiert. Dasselbe gelte für die Kontakte, Verbindungen und Erfahrungen der meisten seiner ebenfalls pensionierten Kollegen aus dem Auswärtigen Amt.