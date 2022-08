Rechts und links des Gangs stehen Regale, in denen sich Klamotten aller Art und Größe – auch Ungewöhnliches wie Neoprenanzüge –, Schuhe, Kinderwagen, Bettwaren und viele Hygieneprodukte stapeln. Im hinteren Teil der Halle warten Hunderte von Kartons, die meisten stramm mit Klarsichtfolie umwickelt und gut lesbar mit der Aufschrift der Organisation versehen, für die sie bestimmt sind. An der Hallenseite steht ein hohes Tor offen. Männer und Frauen mit Hubwagen bringen Paletten mit Kartons zu einem dort parkenden Lkw und beladen ihn.

Speziell in diesem Teil der Halle zeigt sich: Eine Hauptaufgabe von Hanseatic Help ist mittlerweile das Koordinieren geworden. Schon in der ersten Phase der Akuthilfe für die syrischen Flüchtlinge begann der Verein angesichts der enormen Spendenmengen, Kleidung und weitere Sachspenden an andere Flüchtlingsunterkünfte und soziale Einrichtungen in Hamburg und Umgebung abzugeben. Dieses Netzwerk ist seitdem gewachsen. Mehr als 300 Träger wie Flüchtlingsunterkünfte, Obdachloseninitiativen, Kinderheime und Frauenhäuser bestellen bei Hanseatic Help Artikel. Die Hilfe kommt unter anderem wohnungslosen Menschen, Schutzsuchenden aus Kriegsregionen und Familien in prekären Lebenslagen zugute. Gut zwei Drittel der Sachspenden verbleiben in Hamburg und dem unmittelbaren Umland. In der Hansestadt ist der Verein mittlerweile bekannt wie ein bunter Hund. Sachspenden, die absehbar nicht benötigt werden, gehen in Kooperation mit Partnern wie Arbeiter-Samariter-Bund, Johanniter-Unfall-Hilfe oder den Maltesern in Krisenregionen weltweit; in die Ukraine seit Kriegsbeginn mehr als 20 Transporte. Geldspenden von Privatpersonen und Unternehmen sowie Fördermittel aus unterschiedlichen Töpfen finanzieren die Organisation.