Maike, wir sind seit 1987 befreundet. Vor fünf Jahren ist dein Ehemann und Vater eurer damals sieben und anderthalb Jahre alten Söhne nach einem Paddelunfall auf einem See in Brandenburg ertrunken. Ihr wart am Ufer und habt die Suche nach ihm miterlebt. Was ist deine stärkste Erinnerung an diesen Tag?

Eva Schläfer Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Besonders scharf erinnere ich mich an den Moment, an dem sich die Rettungsmaschinerie in Gang gesetzt hat, inklu­sive Hubschrauber, der über uns kreiste, später dann auch die Feuerwehrtaucher. Gleichzeitig ist meine Erinnerung an diesen Tag ziemlich lückenhaft, weil ich unter Schock stand.