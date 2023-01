Aktualisiert am

Nach „hasserfüllter“ Kolumne : Ehepaar Sussex nimmt Entschuldigung von Moderator Clarkson nicht an

Clarkson hatte sich in einem Artikel in der „Sun“ besonders abfällig und misogyn über Prinz Harrys Ehefrau Meghan geäußert. Das Herzogspaar verwies auf ein „anhaltendes Muster“ des ehemaligen „Top Gear“-Moderators.

Jeremy Clarkson, Moderator aus Großbritannien, bei einer Premiere in New York. Bild: dpa

In diesem Leben werden der britische Moderator Jeremy Clarkson und das Herzogspaar von Sussex wohl keine Freunde mehr.

Nach der öffentlichen Bitte um Entschuldigung des 62-Jährigen für einen Artikel in der „Sun“, in dem er Mitte Dezember forderte, Prinz Harrys Ehefrau Meghan nackt durch die Straßen Großbritanniens zu treiben und mit Exkrementen zu bewerfen, verwies das Herzogspaar am Montag auf Clarksons „anhaltendes Muster“ hasserfüllter Beiträge.

Auch dass der Moderator den Artikel über die gebürtige Kalifornierin unreflektiert und in Eile geschrieben habe, nahmen die Royals ihm nicht ab. Clarkson hatte zuvor bei Instagram beteuert, dass ihm der verbale Angriff auf Prinz Harrys Ehefrau leidtue. Er habe den Artikel, welcher der „Sun“ einige Tausend Beschwerden einbrachte, zu schnell auf den Weg gebracht.

Selbst seine Tochter habe sich nach der Veröffentlichung von ihm distanziert. Clarksons Wunsch, die Angelegenheit jetzt hinter sich lassen zu können, erfüllt sich trotz der Bitte um Entschuldigung voraussichtlich nicht. Laut „Variety“ hat Amazon am Montag mitgeteilt, den Vertrag des Moderators für die Serien „The Grand Tour“ und „Clarkson’s Farm“ nicht zu verlängern.