Weihnachtsbaum-Weltrekord : „20 Bäume stehen im Schlafzimmer, 39 in der Küche“

Das Ehepaar Jeromin aus Niedersachsen hat einen Weltrekord aufgestellt: Sie haben 444 geschmückte Weihnachtsbäume in ihrem Haus. Ein Gespräch über Dauer-Dekorieren, Motto-Bäume – und wie man Lichterketten am besten aufrollt.

„Wir machen das für uns“: Auf 15 Zimmer haben die Jeromins die Weihnachtsbäume in ihrem Bauernhaus in Rinteln verteilt. Bild: dpa

Frau Jeromin, schon beim Dekorieren nur eines Baumes sind das Schlimmste die Lichterketten, da sie immer verknoten. Wie sehen Sie das?

Karin Truscheit Redakteurin im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Das kann ich so nicht bestätigen. Wichtig ist es, die Ketten nach dem Abnehmen wie ein Wollknäuel mit der Hand Stück für Stück aufzurollen, vom Anfang bis zum Ende. Zum Schluss wird der Stecker oben auf das Knäuel gelegt. Wenn die Lichterkette so weggepackt wird bis zum nächsten Jahr, kann man sie eigentlich ohne Probleme wieder an den Baum bringen.

Die Weihnachtsbäume in Ihrem Haus reichen für die Dekoration einer Kleinstadt. Haben Sie genug Platz ?

Wir wohnen in einem großen alten Bauernhaus. Die Bäume sind auf 15 Zimmer über zwei Etagen verteilt. Allein 20 Bäume stehen im Schlafzimmer, in der Küche stehen 39 Bäume.

Das muss eine große Küche sein.

Die Bäume haben ja unterschiedliche Größen. Die kleinsten sind so 20 bis 30 Zentimeter groß, der größte Baum ist 3,50 Meter groß. Der hängt im Flur oben waagerecht an der Decke.

Wie hat das alles angefangen mit den Bäumen?

Es ging etwa vor zehn Jahren los. Mein Mann hat damals gesagt: „Mit einem Baum ist Weihnachten immer so schnell vorbei, wenn man aus dem Zimmer geht.“ Wir hatten das obligatorische Adventsgesteck in der Küche und einen Baum im Wohnzimmer. Jedes Jahr kamen aber dann ein paar Bäume dazu.

Und seit drei Jahren stellen Sie immer wieder einen neuen Weltrekord in der Kategorie „Die meisten geschmückten Weihnachtsbäume an einem Ort“ auf. Wie wurden Sie entdeckt?

Wir haben nicht auf einen Rekord hingearbeitet. Wir machen das für uns, weil wir das schön finden. Bekannt wurde es erst 2015, als wir in der Adventszeit ein paar Nachbarn draußen zu einem Fest, mit Pavillon und Ofen, eingeladen hatten. Da ging dann jemand mal ins Haus, kam wieder raus und sagte: „Das müsst ihr euch anschauen!“ Da hatten wir 110 Bäume geschmückt. Die Nachbarn haben den NDR verrückt gemacht, der dann einen Beitrag über uns veröffentlichte. Und 2018 kam das Rekord-Institut für Deutschland das erste Mal zu uns. Der erste Rekord war 2018 im Januar zum Ende der Saison, der zweite Rekord 2018 zum Beginn der nächsten Saison im Dezember.

Seitdem halten Sie den Rekord?

Ja, das Institut prüft auch immer die Konkurrenz, ob sonst wo noch jemand so verrückt ist wie wir.

Wo lagern Sie die Bäume, wenn gerade nicht Weihnachten ist?

Wir haben einen 100 Quadratmeter großen Dachboden, da ist viel Platz. Die Dekoration ist in rund 500 Kisten verstaut.

Kann man die Bäume nicht einfach geschmückt wieder wegstellen?

Das geht nicht, dekoriert passen die nicht durch die schmale Luke zum Dachboden. Wir müssen alles vorher abnehmen.

Wann fangen Sie an zu schmücken?

Immer am 1. August. Das geht dann bis zum ersten Advent. Allein für das Runterholen der Bäume brauchen wir so zwei Wochen. Danach werden die Lichterketten aufgehängt und verkabelt, es sind insgesamt 47.000 Lichter. Ab Ende September wird durchgeschmückt, wir haben allein 72.000 Kugeln, die müssen ja alle an die Bäume! Und am ersten Advent um 16.30 Uhr heißt es dann: Stecker rein! Das ist dann so schön, wenn alles leuchtet! Da braucht man im ganzen Haus kein einziges Licht mehr.

Wie passt das Dauer-Schmücken in Ihren Alltag?

Für uns ist das Entspannung nach der Arbeit, wir hören dabei Radio oder Hörspiele, jeder schmückt dann so vor sich hin, es gibt immer neue Kreationen. Mein Mann ist Koch, er hat als Küchenleiter meist Frühdienst und ist am Nachmittag zu Hause, er kann dann gleich loslegen. Ich bin Pflegefachkraft und mache das zwischen meinen Schichten.

Denken Sie manchmal: Dieses Jahr hab’ ich wirklich keine Lust zum Schmücken?

Nein, nie! Im Gegenteil, wir fiebern jedes Jahr darauf hin.

Haben Sie an Heiligabend einen Lieblingsbaum, unter dem beschert wird?

Nein, einen Lieblings- oder Heiligabendbaum gibt es nicht. Bescherung ist bei uns ganz schnöde am Küchentisch.

Wie lange bleiben die Bäume geschmückt?

Am 6. Januar werden das letzte Mal die Lichter eingeschaltet, am 7. Januar wird abgebaut, das dauert so bis Ende Februar.

Was ist mit Ostern, wird da auch dekoriert?

Nein, so gut wie gar nicht. Das, was wir sonst so an Dekoration das Jahr über haben, passt in eine Kiste. Nach Weihnachten ist bei uns eher dekofreie Zeit. Wir haben allerdings auch einen Weihnachtsbaum, der komplett österlich geschmückt ist: Ostereier, Hasen, Küken, Lämmchen.

Sie haben generell viele Motto-Bäume.

Ja, unter anderem Star-Wars-Bäume, einer in Schwarz, das ist der Darth-Vader-Baum, dann vier weiße Stormtrooper-Bäume. Dann haben wir einen Minions-Baum, einen Grinch-Baum, einen Bundesliga-Baum, einen Badeenten-Baum, einen nur mit Bügel-Perlen.

Einen Corona-Baum?

Der darf nicht fehlen. Den hat letztes Jahr eine Freundin für uns mit kleinen gestrickten Masken dekoriert.

Wie hoch sind Ihre Stromkosten in der Weihnachtszeit?

Da hält sich sehr in Grenzen, wir zahlen für die sechs Wochen etwa nur 80 bis 85 Euro mehr. Wir verwenden ja nur LED-Lampen.

Kennen Sie den Film „Schöne Bescherung“ mit Chevy Chase?

Natürlich, einer unserer Lieblingsfilme. Aber dass in der Stadt dann wie in dem Film das Licht ausgeht wegen der gigantischen Weihnachtsbeleuchtung am Haus – das kann uns wegen der LEDs nicht passieren.

Wo finden Sie Ihre Dekoration?

Überall, vieles kaufen wir im Internet, aber gerne auch in den Gartencentern in Holland. Die Holländer dekorieren sehr gerne und viel mehr als wir Deutschen. Da finden wir Dinge, die gibt’s hier nicht.

Zum Beispiel?

Neonfarbene Weihnachtskugeln. Das ist natürlich nicht jedermanns Sache. Wir haben einige schrecklich kitschige Sachen, bei uns steht ja auch ganz viel unter den Bäumen: Rentiere, Nikoläuse, Engel, alte Kartons als Geschenk verpackt. Uns gefällt das Üppige. Ich sage immer: „Ein Baum mit 20 Kugeln ist nicht geschmückt, da müssen schon 500 drauf.“ Und viele Besucher, die schon bei uns waren, finden es toll, von Jung bis Alt.

Wird es bei Ihnen noch mehr Bäume geben in Zukunft?

Auf jeden Fall. Wir haben ein paar Bäume auf dem Dachboden, die sind noch nicht ausgepackt. Bei 444 ist noch lange nicht Schluss.