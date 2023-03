Prinz Edward, der jüngste Sohn der verstorbenen britischen Königin Elisabeth II., trägt künftig den Titel Herzog von Edinburgh. König Charles III. hat den Titel, den einst beider Vater Prinz Philip trug, an seinen Bruder neu vergeben. Bislang hatte Edward nur die Grafenwürde eines Earl of Wessex inne, nun ist er in der Hierarchie des britischen Adels aufgerückt. Den Titel des Earl of Wessex trägt künftig sein Sohn, der 15 Jahre alte Viscount Severn.

Der Titel Herzog von Edinburgh war im 18. Jahrhundert erstmals von König Georg I. aus dem Hause Hannover kreiert und an einen Enkel vergeben worden – rund zwei Jahrzehnte nachdem die schottische Krone für immer mit der englischen verbunden worden war. Königin Victoria zeichnete später ihren zweiten Sohn Alfred damit aus, Georg VI. verlieh den Titel schließlich an seinen Schwiegersohn Philip. Nach dessen Tod vor zwei Jahren ging der Herzogstitel zunächst an seinen Sohn Charles über, der damals noch die Rolle des Thronfolgers versah und die Bezeichnung Prince of Wales führte. Nach seiner Thronbesteigung im vergangenen Jahr ging der Herzogstitel gemäß der britischen Adelsstatuten in der Königswürde auf, nun ist er neu an Edward vergeben worden.

Veränderte Rollenverteilung bei den Royals?

Nach Mutmaßungen in London könnte diese Auszeichnung auch eine veränderte Rollenverteilung innerhalb der königlichen Familie andeuten. Nachdem Andrew, der mittlere Sohn der Königin, der den Titel eines Herzogs von York trägt, mit sexuellen Kontakten zu Minderjährigen in Verbindung gebracht wurde, hat er seine offiziellen königlichen Pflichten suspendiert. Statt seiner könnte Edward nun weitere und größere repräsentative Aufgaben übernehmen.

Die Wiederbelebung der Würde des Herzogs von Edinburgh ist noch aus einem anderen Grund bedeutsam, da sie seit Prinz Philips Zeit mit dem größten britischen Jugendwettbewerb verbunden ist. Jedes Jahr nehmen Zehntausende Kinder und Jugendliche in Großbritannien, aber auch anderen Ländern, am Programm des „Duke of Edinburgh Award“ teil und messen sich in Geländespielen, Orientierungsmärschen und anderen pfadfinder-ähnlichen Disziplinen, um die entsprechenden Auszeichnungen zu bekommen. Philip rief diese Jugendaktion schon in den Fünfzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts ins Leben, nun kann sie mit einem neuen Schirmherren rechnen.