Rhein, Main und Co. : Wer muss die E-Scooter aus den Flüssen bergen?

Fahrräder, Einkaufswagen, Tische und Stühle: Was auf dem Grund deutscher Flüsse liegt, ahnen wohl nur die wenigsten. Der Schrott ist zwar nicht schön, aber selten gefährlich. Anders sieht es womöglich bei den E-Scootern aus, die in Rhein, Main, Spree und Alster landen. Durch die Strömung können die Akku-Ummantelungen aufgerissen werden und giftige Chemikalien ins Wasser gelangen. Wer aber ist dafür verantwortlich, den Elektroschrott vom Grund der Flüsse zu bergen?

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, fordert, dass sich die Verleihfirmen stärker um die oft schrottreifen Elektro-Tretroller in Parks oder Gewässern kümmern. „Wer mit Rollern Geld verdient, ist auch für die Folgen verantwortlich.“ Die Unternehmen müssten sich um die Bergung und Entsorgung kümmern. Doch an dieser Bereitschaft mangelt es vielerorts. Ein Mitarbeiter des Hamburger Landesbetriebs sagt der F.A.Z., man sei im Gespräch mit den Verleihern. Diese seien jedoch schwer zu erreichen. Oft gebe es nur eine allgemeine Adresse, aber keine direkten Ansprechpartner. In der Hansestadt wurden kürzlich 25E-Roller aus Fleeten und Kanälen geborgen.