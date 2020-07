Durch E-Mail gerettet : Zuschauerin entdeckt Tumor bei Reporterin

Eine Fernsehreporterin im amerikanischen Bundesstaat Florida hat von ihrer Krebserkrankung nach eigenen Angaben durch die E-Mail einer Zuschauerin erfahren. „Sie sah einen Knoten an meinem Hals. Sagte, er erinnere sie an ihren eigenen. Ihrer war Krebs. Es stellte sich heraus, das meiner es auch war“, schrieb Victoria Price vom Kanal WFLA in Florida am Freitag (Ortszeit) auf Instagram.

Nun begebe sie sich in Behandlung, der Tumor mitsamt ihrer Schilddrüse werde entfernt. „Hätte ich diese E-Mail nie erhalten, hätte ich meinen Arzt nie angerufen. Der Krebs hätte sich weiter ausgebreitet“, so Price.

„Ich werde der Frau für immer dankbar sein, die keine Mühen scheute, mir, einer komplett Fremden, eine E-Mail zu schreiben“, schrieb Price. Es habe keine Notwendigkeit dazu bestanden, und doch habe die Frau ihr geschrieben. „Die Welt ist ein rauher Ort in diesen Tagen. Vergesst nicht, Euch um Euch selbst zu kümmern. Kümmert Euch um einander.“