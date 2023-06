Die U-Boot-Suche im Liveblog : Den Insassen der Titan bleibt kaum noch Luft

Der Sauerstoff an Bord des U-Boots, das am Sonntag am Wrack der Titanic verschollen ist, neigt sich in diesen Momenten dem Ende zu. Dutzende Rettungsschiffe suchen im offenen Meer nach den fünf Vermissten. Verfolgen Sie hier alle aktuellen Geschehnisse.