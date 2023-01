Tag 6 im Dschungelcamp 2023 : 50 Shades of Baumarkt – Sexalarm im Dschungelcamp

Tag Sex im Dschungelcamp. Im Telekolleg „Samenstau“ lernen wir heute: Im Hause Katzenberger scheint der Alltag aus einer einzigen Aneinanderreihung zahlloser Beischlafgelegenheiten zu bestehen. Anders ist kaum zu erklären, dass Lucas Cordalis (Ehemann von Daniela Katzenberger) bereits nach knapp 150 Stunden im Dschungelcamp dem Testosteron-Wahn verfällt: „Ich weiß nicht, wie lange man es überhaupt ohne Sex aushalten kann“. RTL liefert in einem FSK 12 Format selbstverständlich keine Detailaufnahmen der Spannungssituation in Lucas knappen Dschungel-Shorts, es ist aber wohl davon auszugehen, dass man bei ihm nicht mehr von einer Morgenlatte, sondern eher von einem Morgen-Gartenzaun sprechen muss. Wie man diesen Hormonstau umfahren kann, weiß aus dem Stand niemand im Camp. Alle lassen Lucas hängen. Obwohl … ach, egal.

Vielleicht ist den anderen Sex aber auch einfach nicht so wichtig. Vor allem nicht Djamila Rowe. Das hauptberufliche Botschaftsluder hatte kürzlich in einer redseligen Lagerfeuernacht berichtet, zuletzt ungefähr dann Sex gehabt zu haben, als NDW-Veteran Markus Mörl seinen letzten Hit hatte. Da waren Cecilia Asoro (ist im aktuellen „Playboy“) und Gigi Birofio (ist aktuell Playboy) noch gar nicht geboren. Gut, die meisten Körperteile von Djamila auch nicht.

Da Djamila lange Chefärztin im Dr. Sommer-Team war, bringt sie einen wertvollen medizinischen Aspekt mit in den Diskurs: „Wenn Männer lange keinen Sex haben, tun die Hoden weh.“ Das kann auch Gigi bestätigen: „Wenn man keinen Sex hat, tut sich Druck aufbauen.“ Vor allem beim Thema Grammatik. Nur logisch, dass Lucas inzwischen einen hormonirritierten Eindruck macht, als würde ihm umgehend der Unterleib explodieren, sobald sich die erste Mitcamperin öffentlich für bräunungsstreifenfreundliches Oben-Ohne-Sonnen entscheidet. Zum Glück für seine Zeugungsfähigkeit ist das Einzige, was blank liegt, das Nervenkostüm der Kandidaten.

Stress bei der Lagerfeuer-Wache

In der Low-Budget-Enklave für Karriereallergiker ist die Stimmung entsprechend schon auf dem Niveau von Armin Laschet am Bundestagswahlabend angekommen, da hat der Tag noch nicht mal richtig begonnen. Mitten in der Nacht hat das dynamische Spielerfrauen-Duo Claudia Effenberg (hat den Tiger nicht im Tank, sondern im Ehebett) und Verena Kerth (hatte von 2003 bis 2008 einen im Kahn) keine Lust mehr auf Lagerfeuer-Dienst und weckt Wachablösung Cecilia so ruppig, dagegen wirken die Wutanfälle von Naomi Campbell, bei denen auch schon mal ein Telefon am Kopf ihres Pöbelopfers zerschellt, wie ein Seminar in Bäume-Umarmen bei Jana Pallaske-Urkraft. Folgerichtig ist Cecilia während ihrer gesamten Nachtwache im Aggro-Modus: „Das war eine richtig schlechte Ablöse“. Eine schlechtere Ablöse gab es eigentlich nur noch beim Wechsel von Robert Lewandowski von Borussia Dortmund zum FC Bayern München.