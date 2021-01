Drei Monate ohne Internet : Die Hölle muss eine Warteschleife sein

Drei Monate ohne Internet leben – geht das überhaupt? Und das auch noch in einer Pandemie, in der man verstärkt auf soziale Medien angewiesen ist? Eine WG hat es unfreiwillig für uns getestet.

„Kannst du vielleicht einen Hotspot aufmachen?“, rufe ich meiner Mitbewohnerin zu und stürme in ihr Zimmer, ohne Rücksicht auf ihre Privatsphäre. Ich habe kein Datenvolumen auf meinem Handy, muss aber in eine Zoom-Veranstaltung. Widerwillig gibt sie mir ihr Internet frei. Für ein paar Stunden kann ich die Welt wieder umarmen. Ich besuche Instagram, Twitter und Facebook. Was machen meine Freunde im Ausland? Wo ist das nächste Katzen-Video, und was treibt eigentlich der Bachelor? Ich mache alles – außer eine Zoom-Veranstaltung zu besuchen: Meine Mitbewohnerin wird bestimmt nicht merken, dass ich ihr Internet missbrauche – für Trash.

Wenn wir etwas wissen wollen, googeln wir. Unseren Freunden schreiben wir über Whatsapp. Wenn wir uns verlaufen, öffnen wir Maps. Musik läuft über Spotify und Serien bei Netflix. Und wenn wir Lust auf ein Date haben, tippen wir auf unserem Handy auf eine kleine rote Flamme. Wir sind die Generationen Y und Z und Alpha, wir sind die Generation digital, soll heißen: Wir kennen ein Leben ohne Internet nicht. Ohne immerzu verfügbares, schnelles Internet, auf dem Handy und dem Laptop (auch wenn der Empfang in Deutschland tatsächlich oft noch besser sein könnte). Wir kennen das Leben davor nicht, und wir kennen das Leben ohne – ohne Internet und ohne Spaß – nicht mehr. So wie die Menschen, die zum Spaß ein Wochenende lang beim Mittelalter-Camp lernen, wie die Menschen früher lebten, arbeiteten oder Feuer machten, so haben wir nun an einem ganz eigenen Sozialexperiment teilgenommen: ein Leben ohne Internet. Ist ja quasi wie Mittelalter. Allein, unser Experiment war ein unfreiwilliges.

Eine Stadt, in der es Bier und Weißwurst vom Himmel regnet

Vor drei Monaten sind wir aus Frankfurt nach München gezogen. Ein Ort, von dem viele sagen, er sei ein Paradies. Eine Stadt, in der es Bier und Weißwurst vom Himmel regnet. Die Wohnungssuche war einfach und unkompliziert. Das ist nicht die Regel. Der Preis war für Münchner Verhältnisse sehr günstig. Die Gegend: gutbürgerlich. Hier gratulieren uns Nachbarn zu unserem „sozialen Aufstieg“. In all dieser Ruhe ist es bestimmt möglich, gut zu arbeiten – denke ich. Wir sind endlich an einem vernünftigen Ort angekommen – denke ich. Hier verhält sich alles ordnungsgemäß und funktioniert. Tja.

Der Schein trügt. Am Tag unseres Einzugs bestellen wir einen Router und schließen einen Vertrag ab. „In einer Woche werden Sie eine Highspeed-Verbindung haben. Der Techniker muss nur vorbeikommen und Sie anschließen“, sagt ein Mann am anderen Ende der Telefonleitung. Die größte Lüge, die mir je aufgetischt wurde.

Er begrüßt mich mit einem „Servus“

Und ja, der Techniker, er kommt, begrüßt mich mit einem freundlichen „Servus“. Ich zeige ihm die Anschlüsse, verschiebe mit meinen Mitbewohnern die Möbel, damit er in Ruhe und ohne Hindernisse arbeiten kann. Nach einer halben Stunde kommt er zu mir: „Ich konnte leider keine Verbindung feststellen. Ich muss in den Keller oder auf den Dachboden.“ Ich begleite ihn durch unser Wohnhaus. Erst sind wir im Keller: kein Internetanschluss. Dann auf dem Dachboden: Die Technik viel zu veraltet. Bohren, friemeln, schrauben: Das grüne Lämpchen am Router will einfach nicht leuchten. Stattdessen blinkt es nur vor sich hin. Der Techniker verabschiedet sich und vertröstet uns auf die folgende Woche.

Ich flüchte mich in Optimismus. In ein paar Tagen haben wir bestimmt Internet. Vielleicht tue ich mir etwas Gutes, wenn ich mal Digital-Detox mache. Das ist gesund! Ich könnte in der Zwischenzeit ein paar Bücher lesen. Und überhaupt: Ich hab ja noch Datenvolumen! Diese Woche überlebe ich ohne Probleme.

Die fehlende digitale Pforte zur Welt

Die Tage vergehen, und ich fange an, mein Datenvolumen zu rationieren wie ein Nomade sein Wasser. Jeden Tag nur 100 MB. Das habe ich mir geschworen. Doch mit jedem Tag wird es schwieriger. Denn das Wichtigste fehlt: die digitale Pforte zur Welt. Mitten in einer Zeit, in der die Menschheit von einer Pandemie betroffen ist und sich nach Wärme und Geborgenheit sehnt, fehlt das Einzige, das soziale Kontakte ermöglicht.