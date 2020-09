Hugh Laurie im Interview : „Gin hilft“

Herr Laurie, Sie telefonieren für dieses Interview von Großbritannien aus?

Ja, meine Frau und ich, wir haben unsere Arbeitsplätze nach Hause verlegt. Die vergangenen Monate habe ich vom eigenen Schreibtisch aus gearbeitet. Wie alle anderen bin ich also an einem Ort gefangen. Aber ich habe Glück, es ist ein sehr schöner Ort.

Noch im Januar sagten Sie in einem Interview, dass Sie ungern zu lange an einem Ort bleiben. Wie haben Sie jetzt den Lockdown überstanden?

Gin hilft. Wodka auch. Die lassen die Zeit schneller vergehen. (Er lacht.) Und ja, ich werde schnell ungeduldig. Aber ich habe es geschafft, mich mit vielen sinnlosen Dingen zu beschäftigen. Ich hab viel Piano geübt, habe versucht, mir selbst das Tischlerhandwerk beizubringen – und wahrscheinlich sollte ich mich entschuldigen, dass ich noch immer nicht ein Wort Deutsch spreche. Aber dafür habe ich versucht, Handstand zu lernen und auf meinen Händen zu laufen.

Und, klappt‘s?

Nein, nicht so gut. Ich habe eher den Eindruck, dass mir das Stehen auf beiden Beinen zunehmend schwerfällt.

Das könnte aber auch am Gin liegen ...

In der Tat. Aber mal ernsthaft: Uns war immer bewusst, dass Zeit sehr dehnbar ist. Doch momentan fühlt sie sich dehnbarer denn je an. Man weiß nicht einmal mehr, welcher Wochentag ist. Ich hatte eine Diskussion mit meiner Frau darüber, und normalerweise liegt man da ja so maximal einen Tag auseinander: ,Es ist Mittwoch.‘ ,Nein, es ist Donnerstag.‘ Aber wir lagen vier Tage auseinander. Ich sagte, es sei Donnerstag. Sie war sich sicher, dass es Sonntag sei. So schlimm ist es mittlerweile schon. Und vielleicht geht es noch eine ganze Weile so weiter, die zweite Welle rollt ja gerade an.

Haben Sie eine Erkenntnis über die Menschen erlangt in dieser seltsamen Zeit?

Soweit ich es erlebte, haben sich die Leute wirklich vorbildlich verhalten. Und alle haben noch ihren guten Humor und sind vernünftig geblieben. Natürlich nehme ich auch kein Ecstasy und gehe auf Raves – also nicht mehr! Das liegt hinter mir. Ich weiß nicht, wie das für diese Leute war. Aber alle anderen waren ganz heiter. Was jedoch unfair ist: Alle sagen, wir sitzen im gleichen Boot, wir müssen da gemeinsam durch Das stimmt nicht. Wir sind nicht alle gleich. Die Leute, die ein Unternehmen oder ein Café oder eine Bar oder ein Restaurant betreiben und da ihre ganzen Ersparnisse hineingesteckt haben, für die ist das einfach brutal. Ich bin Schauspieler, ich habe keine Maschinen, die ich warten muss, ich habe nicht mal ein Büro oder ein Fahrzeug, das ich brauche, um meinen Job auszuüben. Ich gehöre da zu den Glücklichen, denen das alles nicht so große Probleme bereitet.

Aber Sie brauchen als Schauspieler doch auch Ihr Publikum?

Ja, aber mir ist es sowieso lieber, wenn ich kein Publikum habe und niemand je sieht, was ich spiele. Ich bin nur in meinem Badezimmer gut; vor meinem Rasierspiegel laufe ich zu Höchstleistungen auf. Das müssen Sie mir jetzt einfach glauben, denn das hat ja noch nie jemand gesehen. Aber sobald ich ein Publikum habe, werde ich nervös und der Auftritt wird schlechter. Aber das ist okay, das gehört zum Geschäft.