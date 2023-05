Am Freitag, gegen drei Uhr nachmittags, war es endlich so weit: Hari Budha Magar hatte es geschafft. Er stand ganz oben, auf dem höchsten Punkt der Welt, dem Gipfel des Mount Everest (8848 Meter). Und das, wie er auf Instagram mitteilte, als erster Mensch, dem beide Beine oberhalb der Knie amputiert worden waren. Genau 13 Jahre zuvor hatte der 43 Jahre alte Nepalese, ein ehemaliger Soldat des britischen Gurkha-Regiments, bei einer Explosion in Afghani­stan beide Beine verloren. Nun erreichte er mithilfe eines nepalesischen Berg­steigerteams sein großes Ziel, erlebte den einen Moment, auf den er seit Jahren ­hingearbeitet hatte.

Bernd Steinle Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt".

Der Aufstieg sei hart gewesen, teilte er auf Instagram mit, „härter als ich mir das je vorgestellt hatte“. Doch er habe damit vor allem eines zeigen wollen: Wenn er auf den höchsten Punkt der Welt steigen könne, „dann kann jeder seinen Traum erreichen“ – egal, was diesem Traum an Hindernissen entgegenstehe. In den schwierigsten Momenten seien es dabei die Gedanken an seine großartige Familie und die zahlreichen Unterstützer gewesen, die ihn auf dem Weg nach oben angetrieben hätten. „Ohne sie wäre diese Expedition nicht möglich gewesen“, schrieb Hari Budha Magar.

Projekt soll anderen Mut machen

Tatsächlich hatte die nepalesische Regierung vor sechs Jahren schon doppelt beinamputierten Bergsteigern wie auch blinden Gipfelanwärtern untersagt, sich am Everest zu versuchen. Gegen dieses Verbot legten betroffene Bergsteiger und Aktivisten jedoch Klage ein – und sie bekamen im Frühjahr 2018 recht, als das höchste Gericht Nepals das Verbot aufhob.

In den Jahren danach waren es unter anderem die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie gewesen, die Budha Magars Everest-Pläne durchkreuzt hatten. Nun schaffte er den Aufstieg über die klassische Südroute, die schon die Erstbesteiger Edmund Hillary und Tenzing Norgay vor 70 Jahren genommen hatten.

Der Nepalese, der in der englischen Stadt Canterbury lebt, will mit seinem Everest-Projekt Behinderten Mut machen, gerade in seinem Heimatland Nepal, wo er bis zum Alter von 19 Jahren zu Hause war. „Ich habe gesehen, wie dort mit behinderten Menschen in abgelegenen Dörfern umgegangen wurde“, sagte er laut „Guardian“. Viele Menschen dort seien immer noch der Ansicht, eine Behinderung sei Folge einer Sünde aus einem früheren Leben, auch er selbst habe das früher geglaubt.

Nach seiner schweren Verletzung habe er dann eine schwierige Zeit durchgemacht, er habe mit Alkoholproblemen gekämpft, als er Schmerz und negative Gefühle betäuben wollte. Daher ist es ihm wichtig, anderen in ähnlichen Situationen Lebensmut zu vermitteln – Opfern und Überlebenden von Kriegen etwa sowie allen, so schrieb er auf Instagram, „die Freiheit und Frieden brauchen, die die Hoffnung verloren haben und ein Licht am Ende des Tunnels suchen“.