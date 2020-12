Aktualisiert am

Makler will, dass Trump-Fans dessen Kindheitshaus kaufen

Ein Haus für den Präsidenten : Makler will, dass Trump-Fans dessen Kindheitshaus kaufen

Das Haus im Tudor-Stil mit fünf Schlafzimmern und vier Badezimmern, in dem Trump bis zu seinem vierten Lebensjahr lebte, ist eigentlich nur rund eine Million Dollar wert. Bild: AFP

Ein amerikanisches Immobilienunternehmen geht ungewöhnliche Wege, um das Haus, in dem Präsident Donald Trump einen Teil seiner Kindheit verbrachte, zu veräußern: Das Unternehmen Paramount Realty rief die Fans des scheidenden Präsidenten am Dienstag auf, gemeinsam das Haus im New Yorker Stadtteil Queens für drei Millionen Dollar (2,5 Millionen Euro) zu kaufen und Trump als „Dankeschön oder Abschiedsgeschenk“ zu überlassen.

Das Unternehmen startete am Dienstag einen Spendenaufruf auf der Crowdfunding-Website GoFundMe. Zuvor hatte Paramount Realty erfolglos versucht, das Haus im wohlhabenden Viertel Jamaica Estates per Auktion für drei Millionen Dollar zu versteigern.

Sein „immaterieller Wert“ mache es „einzigartig“

Das Haus im Tudor-Stil mit fünf Schlafzimmern und vier Badezimmern, in dem Trump bis zu seinem vierten Lebensjahr lebte, ist eigentlich nur rund eine Million Dollar wert. Aber sein „immaterieller Wert“ mache es „einzigartig“, sagte der Immobilienmakler Misha Haghani von Paramount Realty der Nachrichtenagentur AFP.

Nun versuchen die Makler, das Anwesen mit Hilfe von Trump-Fans zu verkaufen. „Es ist wahrscheinlicher, dass eine Million Menschen, die Trump lieben, jeweils drei Dollar ausgeben, als dass ein wohlhabender Käufer drei Millionen ausgibt“, sagte Haghani.

Mehr zum Thema 1/

Den amerikanischen Präsidenten selbst kontaktierte das Immobilienunternehmen nicht. Sollte der frühere Immobilienmogul das Haus nicht haben wollen, würde es an eine von ihm ausgewählte Wohltätigkeitsorganisation gehen, teilte das Unternehmen mit.