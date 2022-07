Ivana Trump ist tot : „Umwerfend. Blond. International.“

Die Ex-Frau von Donald Trump ist in New York verstorben. Berühmt war sie nicht nur wegen ihres Ehemannes: Als Skiläuferin und Home-Shopping-Königin machte sie sich auch selbst einen Namen.

Donald Trump und seine frühere Frau Ivana Trump posieren vor dem Bundesgerichtshof in New York, nachdem sie im Mai 1988 als Staatsbürgerin der Vereinigten Staaten vereidigt worden war. Bild: dpa

In den vergangenen Jahren hatten die New Yorker Ivana Trump nur noch selten zu Gesicht bekommen. Wenn die frühere Grande Dame der Stadt ihr Townhouse an der Upper East Side verließ, fiel ihr jeder Schritt so schwer, dass sich sie auf ihre Begleiter stützen musste.

Der Krebstod ihres vierten Ehemannes Rossano Rubicondi, Römer, Schauspieler und 23 Jahre jünger als sie, setzte Trump im vergangenen Herbst weiter zu. „Ich bin am Boden zerstört“, ließ sie damals wissen.

„Mom war brillant“

Die Unternehmerin und Fernsehpersönlichkeit hatte Rubicondi im Frühjahr 2008 geheiratet – auf dem Anwesen Mar-a-Lago ihres zweiten Ehemannes Donald Trump in der Nobelenklave Palm Beach in Florida. Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten war es auch, der am Donnerstag den Tod der Dreiundsiebzigjährigen bekanntgab. „Ivana Trump ist in ihrem Haus in New York verstorben“, teilte der Politiker und Geschäftsmann auf seiner Plattform Truth Social mit. „Sie war eine wunderbare, schöne und erstaunliche Frau. Ruhe in Frieden, Ivana!“

Seite an Seite hatte das frühere Paar während der Siebziger und Achtziger Jahre in Manhattans Upper Crust den Ton angegeben. Tagsüber entwickelten „Ivana“ und „The Donald“, wie sie ihren Ehemann nannte, Immobilienprojekte wie das Plaza Hotel am Central Park, den Trump Tower an der Fifth Avenue und das Trump Taj Mahal Casino Resort im benachbarten New Jersey. Nachts tingelten die gebürtige Tschechin und der Sohn eines Bauunternehmers aus Queens durch Restaurants und Bars oder besuchten Charity-Veranstaltungen.

Derweil passten ihre Eltern zuhause auf die Kinder auf. Donald Jr., 44 Jahre alt, Ivanka, 40 Jahre alt und Eric, 38 Jahre alt, sprechen bis heute fließend Tschechisch. „Mom war brillant, charmant, leidenschaftlich und hatte beißenden Witz. Sie war ein Vorbild für Stärke, Hartnäckigkeit und Entschlossenheit“, trauerte Ivanka Trump, die während der Präsidentschaft ihres Vaters in den Jahren 2017 bis 2021 Chefberaterin im Weißen Haus war, in sozialen Medien.

„Wir alle haben sie geliebt“

Stärke und Hartnäckigkeit hatten Ivana Zelnícková, wie die Verstorbene vor der Ehe mit Trump hieß, auch nach Amerika gebracht. Während ihrer Kindheit in Zlín in der ehemaligen Tschechoslowakei lernte sie bei ihrem Vater Skilaufen und biss sich bei Wettkämpfen durch. Anfang der Siebzigerjahre heiratete sie den österreichischen Skilehrer Alfred Winklemayr, um auch außerhalb der damaligen Sowjetunion und ihrer Satellitenstaaten reisen zu können.

Über Kanada und einen Umweg als Model kam die ehemalige Sportstudentin einige Jahre später nach New York. Bei einer Party traf sie Trump. „Umwerfend. Blond. International. Strahlte heller als eine LED-Leuchte. Sie redete, machte Witze und wusste sich anzuziehen. Wenn sie ausging, trug sie eine orangefarbene Handtasche mit passenden Schuhen“, fasste ihre Freundin, die Klatschkolumnistin Cindy Adams, zusammen. Im Frühjahr 1977 trat „Ivana“ in der Marble Collegiate Church an der Fifth Avenue mit Trump vor den Traualtar. „Er hat sie geliebt, wir alle haben sie geliebt“, erinnerte sich Adams.

Nach 13 Jahren war es zumindest mit der Liebe ihres Ehemannes vorbei. Während sich die Geschäftsfrau um Trump Organization und Familie kümmerte, entdeckte „The Donald“ eine neue Blondine. Während des Weihnachtsurlaubs im Nobelskiort Aspen Ende 1989 traf Ivana auch unerwartet auf Marla Maples, die Freundin ihres Ehemannes. Die Versuche, die Schönheitskönigin aus Georgia durch einen hitzigen Wortwechsel loszuwerden, schlugen fehl. Maples wurde drei Jahre nach der Begegnung die zweite Mrs. Donald Trump. Zwei Monate vor der Hochzeit hatte sie bereits Tochter Tiffany, das vierte Kind des New Yorkers, zur Welt gebracht.

Zuvor hatte Ivana Trump bei der Scheidungsschlacht nicht nur das Sorgerecht für Don Jr., Ivanka und Eric gewonnen. Sie bat ihren untreuen Ex auch zur Kasse. Nach Medienberichten rang sie „The Donald“ neben 14 Millionen Dollar auch das 45-Zimmer-große Ferienhaus in Connecticut, ein Apartment in Trump Plaza und das Wohnrecht für Mar-a-Lago ab. „Werdet nicht böse, sondern nehmt euch alles“, gab sie Bette Midler, Diane Keaton und Goldie Hawn einige Jahre später bei einem Gastauftritt in der Scheidungskomödie „Der Club der Teufelinnen“ mit auf den Weg.

In den folgenden Jahren entspannte sich das Verhältnis zu ihrem früheren Ehemann wieder. Ivana Trump erfand sich neu, entwarf Mode und Schmuck und wurde mit ihren Produkten zur ungekrönten Königin amerikanischer Home-Shopping-Kanäle. Am Donnerstagnachmittag fanden Mitarbeiter einer Hausverwaltung „Ivanas“ leblosen Körper am Treppenabsatz ihres Townhouses. Eine Obduktion soll nun klären, ob sie durch einen Sturz oder Herzstillstand ums Leben kam.