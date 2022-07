Hohe Temperaturen : Wo die Hitze unerträglich werden kann

Nevcivan Türkoglu knöpft den oberen Knopf ihres Kleids auf. Um den Hals hängt sie einen nassen Lappen aus Papier. „Kühlt den ganzen Körper“, sagt Türkoglu, „ohne geht es nicht.“ Draußen knallt die Mittagssonne auf das graue Hanau. An der Bushaltestelle drängen sich die Menschen in die Schattenstreifen der Vordächer. Drinnen, im Kebap-Haus Mevlana, ist Türkoglu vor der Sonne geschützt. Doch die Hitze des Dönerspießes treibt ihr die Schweißperlen auf die Oberlippe.

Es braucht nicht viele Schritte durch Hessens kleinste Großstadt am Mittwoch, um zu merken: Wer kann, der bleibt bei diesem Wetter daheim. Auch Türkoglu wäre jetzt lieber anderswo. Für die Gäste gibt es im Sitzbereich eine Klimaanlage, die mit mäßigem Erfolg gegen die Sonne und den Spieß ankämpft. Hinter dem ­Tresen kommt nichts davon an. „Es ist unerträglich“, sagt die Vierundfünfzigjährige: „Aber irgendwie halten wir durch.“

Das trifft dieser Tage auf viele Berufsgruppen zu, denen die Hitze zu schaffen macht: Müllabfuhr, Straßenarbeiter, Postboten, Kranfahrer. Und eben auch die vielen Dönerläden und Grillstationen, über die aber nur selten gesprochen wird. Der Döner und die Deutschen, das ist ohnehin eine ambivalente Beziehung zwischen Hochachtung und Verachtung. „Mit dem Dönerkonsum verhält es sich wie mit Bordellbesuchen“, schreibt Eberhard Seidel in seinem Buch „Döner – Eine deutsch-türkische Kultur­geschichte“: „Hunderttausende tun es täglich, aber denen, die die Dienstleistung erbringen, wird die gesellschaftliche Anerkennung verwehrt.“

Auch Elon Musk ist Fan

Laut Statista werden in Deutschland mit der Herstellung und dem Verkauf von Döner rund 2,4 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr generiert. Das Luxushotel Adlon in Berlin hat Döner inzwischen in die Speisekarte aufgenommen. Als Elon Musk auf Twitter gefragt wurde, was er hierzulande am liebsten esse, antwortete er: „döner kebap“.

Der Döner hat sich vielerorts erfolgreich zur Wehr gesetzt gegen das Schmuddelimage, das ihm einst anhaftete. Auch in Hakans Kebap in Hanau ist das zu sehen. Das Innendesign ist modern. Eine Klimaanlage kühlt den Raum auf angenehme Temperatur. „Bei dem Wetter können wir nur hoffen, dass sie nicht kaputtgeht“, sagt Inhaber Hakan Sefer. Und dass es bald wieder kühler wird. Denn die Hitze schadet dem Geschäft: „Es kommen weniger Kunden. Tagsüber ist die Stadt leer.“ Die meisten essen bei ihm erst gegen Abend, wenn sich die Stadt richtig aufgeheizt hat und es am Spieß noch unangenehmer wird.

Auch bei Jahangir Rahimi ist das so. Er steht seit 27 Jahren in seiner Grillstation. Döner hat er nicht im Angebot. Dafür treiben Brathähnchen-Grill, Fritteuse und die Sonne die Temperaturen ins Unerträgliche. Ein Drittel weniger Kunden habe er an einem solch heißen Tag. Dennoch sei ihm das lieber als der kalte Winter. In der Pandemie hatten alle Geschäfte um ihn herum geschlossen. „Ich habe durchgehalten“, sagt Rahimi stolz. Was soll ihm die Hitze anhaben? Die Erde wird sich schon weiterdrehen – und der Spieß auch.