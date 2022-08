Diskussion im Höhenbergsteigen : Das ist der Gipfel – oder?

In den Alpen ist es recht einfach. Auf dem höchsten Punkt eines Bergs steht meist ein Kreuz, wahlweise eine Madonna. Im Himalaja ist das anders. Am Mount Everest (8848 Meter) markiert ein Tripod, einst von einer chinesischen Vermessungsexpedition zu­rückgelassen, den Gipfel. An anderen Bergen ist es komplizierter. Schon vor 15 Jahren war dem Achttausender-Chronisten Eberhard Jurgalski aus Lörrach aufgefallen, dass sich am Manaslu (8163 Meter) neuere Gipfelfotos von Aufnahmen der japanischen Erstbesteiger unterschieden.

Jurgalski ging dem auf den Grund und fand Unterstützer in dem Deutschen Tobias Pantel und dem Franzosen Rodolphe Popier, die für die von Elizabeth Hawley begründete „Himalayan Database“ arbeiten. Über Jahre werteten sie Gipfelfotos und Aussagen von Bergsteigern aus. Das Ergebnis: An Annapurna (8091 Meter) und Dhaulagiri (8167 Meter) haben offenbar zahlreiche Bergsteiger den Gipfel verfehlt. Drohnenaufnahmen, die der australische Bergsteiger Jackson Groves machte, zeigten im vergangenen September die komplexe Gipfelsituation am Manaslu. Dort sollen 2300 Bergsteiger ihr Gipfelfoto mindestens 30 Meter und je nach Schneelage sechs bis zehn Höhenmeter vom höchsten Punkt entfernt gemacht haben.