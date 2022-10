Humorist Dietmar Wischmeyer : „Schröder hat seinen Fahrer immer bei ‚Hähnchen-Ingo‘ anhalten lassen“

Herr Wischmeyer, die F.A.Z. verfügt über Kompromat gegen Sie. Vor der Landtagswahl 2002 hat Sigmar Gabriel ein Buch mit dem Titel „Wir sind Niedersachsen“ veröffentlicht. Der Mann auf dem Titelbild mit den beiden biertrinkenden Blondinen, das sind Sie!

Ich fasse es nicht. Wo haben Sie das auf­getrieben? Immerhin hat das Buch sein Ziel erreicht, und Gabriel hat die Wahl verloren. Das war eine ganz peinliche Nummer. Hat aber Spaß gemacht, ich habe auch alle Texte in dem Buch geschrieben. Ich erinnere mich noch, dass Gabriel damals extrem unzuverlässig war und sich an kaum eine Absprache gehalten hat. Nur ganz am Schluss zur Buchvorstellung, da war er dann da. Aber nicht wegen des Buchs, sondern wegen der blonden Moderatorin.

Wie kam es zu der Zusammenarbeit?

Das lief über eine andere okkulte Gestalt der niedersächsischen Politik, Heino Wiese. Das ist einer von den wirklich harten Frogs („Friends of Gerhard Schröder“).

Sie schreiben über sich selbst: „Wohnt freiwillig und gerne in Niedersachsen.“

Und das stimmt bis heute. Aufgewachsen bin ich nahe Osnabrück, dem aufstrebenden Westen des Landes. In Schaumburg, wo ich heute wohne, gibt es weniger Industrie. Deshalb sind hier die Städte überschaubar, mit viel Fachwerk und kleinteilig, das alte Fürstentum lebt weiter. Insgesamt liegt mir das westliche Niedersachsen mehr als das östliche Niedersachsen.

Warum?

Weil ich dort aufgewachsen bin. Und das Dreieck Hannover-Braunschweig-Salzgitter ist eine Industrieregion. Die Leute lebten so schon früh in einem Abhängigkeitsverhältnis. In Westniedersachsen bestimmen eher Freiberufler die Stimmung: Bauern, kleine Handwerker, das Emsland war noch bis in die Fünfziger das Armenhaus Deutschlands. Ich bin großer Fan dieser Region. Überall in Deutschland wird gegen Autobahnen demonstriert, die Emsländer bauen sich ihre Autobahn selbst.

Schon mal über Wegzug nachgedacht?

Ich kann mir schon vorstellen, woanders zu leben. Aber ohne Not . . .? Ich habe so eine Deutschlandkarte, auf der ich mit dem Edding die Regionen wegstreiche, in denen ich auf keinen Fall leben möchte. Die Karte wird immer schwärzer. Der Kraichgau, zum Beispiel. Klingt beschaulich, ist aber eine der zugebautesten Gegenden der Welt, an jeder Ecke lauert ein Teppich­boden­center. Habe ich sofort geschwärzt. Es gibt auch in Niedersachsen schwarze Flächen.

Wo?

Hannover ist zumindest teilgeschwärzt. Im Grunde ist die Stadt nett und lebenswert, jedenfalls mehr als Hamburg und Köln. Aber Hannover ist zum Teil auch eine gescheiterte Stadt. Sie hat zu viele Schulden und eine zu hohe Staatsquote und ist dadurch in ihrer Politik unbeweglich geworden. Jetzt will die Region Hannover diese aberwitzigen gelben Abfallsäcke zumindest durch gelbe Tonnen ersetzen. Aber das kriegen diese Verdi-Schranzen natürlich auch nicht hin. Ich sehe da Parallelen zu Berlin. Wenn ich in eine Stadt in Niedersachsen ziehen wollte, dann eher nach Osnabrück oder Oldenburg. Das ist die richtige Größe. Wahrscheinlich eher Oldenburg, obwohl: das Wetter . . .

Was schätzen Sie an den Niedersachsen?

Der Humor hier ist offener als in anderen Regionen. Schwarz, anarchisch und vor allem: Es muss nicht alles auf eine Pointe zugespitzt werden. Ich komme ja viel herum in Deutschland durch meine Auftritte. Niedersachsen, Bayern, Ostdeutschland, das sind gute Humorregionen. Franken sind eher schwer von meinem Humor zu überzeugen. Kölner lachen am liebsten über andere Kölner.

Mir fällt bei den Niedersachsen die Höflichkeit auf. Es kommt selten vor, dass man angemotzt wird. Man wahrt die Form.