Hochseekapitän auf dem Rursee : Der Eifler und sein kleines Meer

Träge hängt die Hitze über der steinigen Strandpromenade. Die Berge schmiegen sich in engen Windungen aneinander. Das Weiß eines Fachwerkhauses am gegenüberliegenden Ufer leuchtet unnatürlich hell. Im Tickethäuschen ist es stickig.

Es ist Mittagszeit in Rurberg am Rursee, und der See schläft. Er schlummert fast spiegelglatt vor sich hin, bis er jäh vom Ächzen und Scheppern der Stella Maris geweckt wird. Langsam schiebt sich das weiße Schiff voran, teilt die Wasseroberfläche, erreicht den Steg. Kapitän Dieter Loscheider legt an.

Loscheider ist Rurseekapitän und gebürtiger Eifler. Nach Jahrzehnten ist er in die Eifel zurückgekehrt. In blütenweißem Hemd, Streifen auf den Schultern, steht er auf der Brücke. Es füllt sich vor dem Steg. Ältere Herren in Shorts und Flipflops warten darauf, zuzusteigen. Eine Dame isst Eis auf einer schattigen Bank. Es ist ein schöner Tag in Rurberg am Rursee.