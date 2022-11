Zahlen der Vereinten Nationen : Die Weltbevölkerung wächst auf acht Milliarden Menschen

Genau weiß es natürlich niemand, doch an diesem Dienstag sollen mehr als acht Milliarden Menschen auf der Erde leben. Das haben Experten der Vereinten Nationen berechnet. Da in jeder Sekunde aber – statistisch gesehen – zweieinhalb Kinder geboren werden, rund 150 jede Minute, 9000 jede Stunde und damit gut 216.000 an jedem Tag, was ungefähr der Einwohnerzahl von Mainz entspricht, hat das Datum allenfalls symbolischen ­Charakter. Die Bevölkerungsforscher wollen mit diesem 15. November besonders darauf aufmerksam machen, dass es auf unserem Planeten immer enger wird, und das gerade in Regionen, in denen ohnehin schon viele Menschen leben.

Ein immer schnelleres Wachstum

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt".

Die Weltbevölkerung ist, seit sie die Zahl von einer Milliarde im Jahr 1804 überschritten hat, immer schneller gewachsen. Bis zur Zwei-Milliarden-Marke dauerte es noch 123 Jahre. Schon 33 Jahre später waren es drei Milliarden, nach nur 14 Jahren vier Milliarden. Seither hat sich der Anstieg etwas verlangsamt. Geschätzt wird, dass bis zur Neun-Milliarden-Marke 15 Jahre vergehen werden, die zehn Milliarden sind erst 21 Jahre danach, also 2058, erreicht.

Das Datum aber versehen die Fachleute noch mit einem großen Fragezeichen. Das Wachstum kann sich auch bis dahin noch stark verlangsamen oder auch wieder beschleunigen. Nach heutigem Stand aber wird irgendwann Ende dieses Jahrhunderts ein Maximum von wahrscheinlich 10,4 Milliarden Menschen erreicht sein, danach gehen die Zahlen kontinuierlich zurück.

Größere Armut, mehr Kinder

Schon heute stagnieren die Bevölkerungszahlen in vielen Industriestaaten, oder sie sinken sogar leicht. Der demographische Wandel hat viel mit sozioökonomischen Gegebenheiten zu tun. Dem­gemäß konzentrieren sich die Zuwächse zunehmend auf Länder mit geringem und mittlerem Einkommen, wie es beim Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung zum 15. November heißt. Allen voran Pakistan, Indien und die Philippinen in Asien sowie Ägypten, Äthiopien, Nigeria, Tansania und Kongo in Afrika. Südlich der Sahara sind die Geburtenziffern im Schnitt noch immer doppelt so hoch wie im globalen Durchschnitt. Dort wird sich die Bevölkerungszahl in den nächsten 25 Jahren auch auf zwei Milliarden verdoppeln, wenn sich nichts an den Voraussagen ändert.

In Nigeria werden 2050 sogar viermal so viele Menschen leben wie heute, was das Land mit dann 375 Millionen Einwohnern zum viertgrößten der Welt macht, was die Bevölkerungszahl angeht. China wird von Indien überholt werden, das steht schon heute fest, das dann mit knapp 1,7 Milliarden Einwohnern klar auf Platz eins liegt. Nur die Vereinigten Staaten halten ihre Position und bleiben mit knapp 130 Millionen Menschen mehr im Land – vor allem durch Einwanderung – auf Platz drei.

Neben China verliert auch Russland Einwohner. Damit folgen sie dem Weg, den Deutschland und Japan zuvor schon beschritten haben: In Ländern, die sich in einem fortgeschrittenen demographischen Übergang befinden, hat sich die Zahl der Kinder seit 1960 im Durchschnitt mehr als halbiert, auf 2,3 Kinder pro Frau. Bis 2050 wird diese Zahl nach Prognosen der Vereinten Nationen noch weiter sinken – auf 2,15 Kinder.

Bildungsgrad und Wachstum

Woran das liegt? Wo weniger Menschen sterben, werden auch weniger geboren, schreibt das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung und nennt als Beispiel Ruanda, wo sich die Lebensbedingungen der Einwohner zuletzt massiv verbessert haben. So hat die Regierung in dem Land nicht nur eine gemeindebasierte Krankenversicherung eingeführt und innerhalb von zehn Jahren 95 Prozent seiner Bevölkerung abgesichert. Sie hat auch 45.000 Ärzte und Pfleger ausgebildet, die nun in abgelegenen Dörfern Kinderkrankheiten behandeln, über Familienplanung informieren und sich um das Wohlergehen von Müttern und Neugeborenen kümmern. Dadurch sank die Mütter- und Kindersterblichkeit um rund 30 Prozent. „Und wenn weniger Kinder sterben, werden erfahrungsgemäß nach einer Weile auch weniger geboren“, so das Institut.

Wie viele Kinder eine Frau bekommt, hängt stark von ihrem Bildungsstand ab. In Tansania bekommen Frauen mit einem Sekundarschulabschluss im Durchschnitt nur 3,6 Kinder, mit einem Grundschul­abschluss sind es schon 5,1, und ohne einen Schulabschluss bringen sie sogar 6,4 Kinder zur Welt.

In dem Zeitraum, in dem die Weltbevölkerung von sieben auf acht Milliarden angewachsen ist, sind meist in den ärmeren Regionen noch sehr viele Kinder zur Welt gekommen. Dort wird der Anteil der Erwerbstätigen darum auch in den nächsten 25 Jahren stark steigen. In Ländern mit mittlerem und höherem Einkommen hingegen wird die Zahl von Kindern und Erwerbstätigen weiter sinken, der Rentneranteil weiter wachsen.

2050 werden die Bevölkerungspyramiden in einigen Schwellenländern schon die Form einer Zwiebel haben. Denn in Staaten, in denen die Kinderzahl zuletzt bereits immer weiter gesunken ist, etwa in Tunesien, Bangladesch und Brasilien, ist der Anteil der jungen Erwerbstätigen heute schon groß. Das kann zu Konflikten führen, wenn es zu wenige Arbeitsplätze gibt, kann aber auch aufstrebende Wirtschaften noch zusätzlich ankurbeln. Die Alterung der Gesellschaft bleibt dennoch ein großes ­Thema. Vor allem wohlhabende Länder müssen sich dem immer wieder neu stellen.