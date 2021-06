Dilek Dündar im Interview : „Die Strafe galt ihm, doch sie traf mich“

Wer bei den Dündars eingeladen ist, sucht ihren Namen auf den Klingelschildern vergeblich. Das Ehepaar lebt im Berliner Exil. Dilek Dündar, Ökonomin und Dokumentarfilmerin, empfängt uns in dem Arbeitszimmer ihrer Altbauwohnung. Ein dunkelroter Teppich auf Holzdielen, in den Regalen Bücher auf Türkisch oder Englisch, Fotos aus vergangenen Zeiten. Am Fenster steht ein alter Lehnsessel, auf den sich Dilek Dündar sinken lässt, um sich eine Zigarette anzuzünden.

Frau Dündar, wenn Menschen zum ersten Mal nach Istanbul reisen, schwärmen sie vom Ruf des Muezzins und dem Kreischen der Möwen über dem Bosporus. Kann Berlins Geräuschkulisse da mithalten?