Anpassung an den Westen : Die Emirate verlegen das Wochenende

Bislang waren in den Vereinigten Arabischen Emiraten Freitag und Samstag das Wochenende. Ab 2022 will sich das Land jedoch an seine wichtigsten Handelspartner anpassen. Zudem wird die 4,5 Tage Woche eingeführt.

Die Vereinigten Arabischen Emirate gehen abermals den anderen Ländern der arabischen Welt als Pionier voraus. Mit dem Beginn des neuen Jahres führen sie Samstag und Sonntag als die freien Tage der Woche ein. Bislang waren Freitag und Samstag das Wochenende. Mit der Umstellung verbinden die Emirate eine weitere Neuerung: Da das Wochenende schon freitags um zwölf Uhr beginnt, führen sie zudem eine Arbeitswoche von 4,5 Tagen bei einer Wochenarbeitszeit von 36,5 Stunden ein. Die Arbeitnehmer können dabei eine gleitende Arbeitszeit und die Option des Homeoffice nutzen.

Die Regelung betrifft zunächst die Behörden der Bundesregierung, den öffentlichen Dienst mehrerer Emirate und die Schulen. Jedoch erwartet die Regierung, dass viele private Unternehmen nachziehen werden, wenn auch nicht schon zum 1. Januar 2022. Die Unternehmen würden so handeln, wie sie ihre Position verbesserten, sagte Abdulrahman al-Awar, der Minister für Human Resources und Emiratisierung, also für die Schaffung von Arbeits­plätzen für die Staatsbürger der Emirate. Er rechnet damit, dass sich die An­gleichung des Wochenendes an das der wichtigsten Handelspartner positiv auf die Wettbewerbsfähigkeit und die Wirtschaftsleistung der Vereinigten Arabischen Emirate auswirke.

So offensichtlich sind die Vorteile für die Privatwirtschaft jedoch nicht. Ungewiss ist, ob sie sich aus Kostengründen der verkürzten Arbeitswoche anpassen werden.Viele Unternehmen haben eine Siebentagewoche, etwa im Handel sowie in den wichtigen Branchen Tourismus und Hotellerie. Für viele ist zudem Saudi-Arabien der wichtigste Wirtschaftspartner, dessen Wochenende, wie bisher auch in den Emiraten, auf Freitag und Samstag liegt, sodass sie bei einer Umstellung künftig sechs Tage in der Woche arbeiten müssten. Wegen des Zeitunterschieds von drei Stunden zu Europa und neun Stunden zu New York bringt zudem der halbe freie Tag am Freitag nicht viel.

Die Emirate hatten bis zum Jahr 1999 eine Sechstagewoche mit Freitag als einzig freiem Wochentag. Dann erfolgte eine Verlängerung um den Donnerstag, seit 2006 sind Freitag und Samstag die freien Tage. Auch damals waren die ­Emirate Pionier.

Der Schritt ist aus einem anderen Grund bemerkenswert. Die Emirate folgen zwar einigen Ländern mit muslimischer Bevölkerung, in denen wie in der Türkei, in Libanon und Tunesien das Wochenende seit Langem auf Samstag und Sonntag liegt. Jedoch soll das Freitagsgebet in den Emiraten künftig nicht mehr in Abhängigkeit von der Tageslänge variieren, sondern generell um 1.15 Uhr beginnen, was in der isla­mischen Welt einmalig ist und noch für Diskussionen sorgen dürfte.

Wenn die Emirate etwas wollten, könne es sehr schnell geschehen, kommentierte die lokale Presse die Umstellung. Auch hieß es dort, die 40-Stunden-Woche stamme aus der Zeit von Henry Ford. Um heute die Produktivität zu erhöhen, müsse man jedoch flexibler sein und mehr auf die Bedürfnisse der Arbeitnehmer ein­gehen.