Rund ums Auto

Wenn man schon stundenlang im Auto sitzt, kann man sich auch mit dem Auto beschäftigen. Für kleinere Kinder geht das ganz simpel: Wer sieht die meisten Autos in Schwarz oder Weiß bis zur nächsten Raststätte? Schön ist auch das ABC-Spiel: Jeder muss mit dem Anfangsbuchstaben A, B, C . . . etwas finden, was im Auto oder draußen zu sehen ist: Ablage, Autobahn, Anhalter, Asphalt. Bäume, Boden, Bremse, Bushaltestelle . . . Am Ende gibt es keinen Ge­win­ner. Oder man macht bei Fahrtantritt auf einem Zettel eine Liste mit Begriffen: rotes Auto, Hund, Krankenwagen, Lkw, Strommast, Kuh. Wer beim Blick aus dem Fenster eines der Tiere oder Gegenstände sieht, hakt den entsprechenden Begriff ab. Wer hat als Erster hinter jedem Begriff ein Häkchen?

Anke Schipp Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Oder raten, wie schnell das Auto gerade fährt – und Mama oder Papa lesen es dann vorn vom Tacho ab. Kennzeichenraten ist der Klassiker unter den Reisespielen. Wer mag, kann sich vorab die Liste aller Kennzeichen ausdrucken, wer weiß schon, welcher Landkreis HOT ist (Hohenstein-Ernstthal) oder UFF (Uffenheim/Landkreis Neustadt)? Oder doch im Smartphone googeln. Aus den Buchstaben der Kennzeichen lassen sich auch witzige Sätze bilden, aus HH-AS: Horst hat alte Suppenschüsseln, oder aus M-IS: Mir ist schlecht.