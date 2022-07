Kinderbücher für die Ferien : Wie man glücklich wird

Was soll der Traktor hier?

Die am 5. Juli verstorbene Illustratorin Binette Schroeder hat ein beeindruckendes Werk von rund 20 Bilderbüchern hinterlassen. Ihr Hausverlag, NordSüd in Zürich, hat sich und uns zum 60. Jubiläum im vergangenen Jahr mit dem üppigen Buch „BilderBuchBande“ ein prächtiges Geschenk gemacht. Es enthält 31 reich bebilderte Geschichten von Künstlern wie Oliver Jeffers, Lisbeth Zwerger, Celestino Piatti oder Janosch, darunter Klassiker wie „Der kleine Eisbär“ oder der „Regenbogenfisch“, und weniger bekannte wie „Frida Kahlo und ihre Tiere“ von Monica Brown und John Parra. Und eben „Florian und Traktor Max“, geschrieben und illustriert von Binette Schroeder.

Tilman Spreckelsen Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Die Geschichte spielt auf einem Bauernhof. Die Arbeiten, für die große Körperkraft benötigt wird, führt das Pferd Florian aus. Eines Tages wird ihm ein Traktor namens Max vor die Nase gesetzt, der alles in Rekordzeit erledigt, alle Freundschaftsofferten zurückweist und damit in Not gerät, aus der ihn nur Florian befreien kann. Schroeders Bilder zeichnen dies in traumhafter, leicht surrealistischer Manier nach, reduziert aufs Wesentliche und voller Emotionen. Und auch in ihrem Fall erfüllt der Band seinen Zweck: Man möchte mehr von allen enthaltenen Künstlern sehen.

„BilderBuchBande“. Die besten Geschichten aus 60 Jahren NordSüd. NordSüd Verlag, Zürich 2021. 320 S., geb., 25,– €. Ab 6 J.

Mach ich nicht, ist mir zu blöd

„Riesengloberik sucht einen Freund“, so steht es in der Zeitung, „echte Freundschaft und anständige Behandlung Bedingung!“ Was das sein soll, ein Globerik, lässt sich in der Familie des sehr kleinen Jungen Gliwi nicht klären, auch ein Anruf beim Zoo bringt keine neuen Erkenntnisse. Umso enttäuschter ist Gliwi, als der „Riesengloberik“ dann in einem winzigen Päckchen bei ihm ankommt. Alles, was ihm selbst zugemutet wird, um endlich zu wachsen, probiert er nun an seinem neuen Freund aus, ohne Erfolg. Erst ein Foto-Automat nimmt den Auftrag „Vergrößern“ allzu wörtlich, und der Globerik wächst auf ein stattliches Maß heran.

Janoschs Comicserie um den wortgewandten Winzling und seinen pelzigen Freund ist ursprünglich in 5 Bänden zwischen 1973 und 1975 erschienen, und wie der Freidenker Globerik in das von Konventionen geprägte Leben Gliwis einbricht, trägt alle Züge des Geistes dieser Zeit. Wenn der Junge, begeistert vom Westernkult im Kino, Globerik ins Kino schleppt und unentwegt von den Männerstereotypen schwärmt, schläft sein Freund vor der Leinwand ein. Ein Seefahrer möchte er nicht sein, lieber ein Musiker, und schöner als ein echtes Konzert ist für ihn ein geträumtes. Worauf sich alle einigen, ist nichts für ihn, und Erwartungen unterläuft er gern mit einem in jeder Hinsicht befreienden „Ist mir zu blöd“.

Nun hat der Little Tiger Verlag die sonst schwer zu findende Serie in einen einzigen Band gepackt. Heutigen Comic-Gewohnheiten entspricht sie kaum. Aber wer sich darauf einlässt, lernt Janosch von einer faszinierenden Seite kennen.

Janosch: „Die Globeriks“. Little Tiger Verlag, Gifkendorf 2021. 288 S., geb., 19,95 €. Ab 6 J.