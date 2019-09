Expats über Deutschland : „Wie in der Steinzeit“

Nicht beliebt bei Fachkräften: In einem Ranking aus 64 Ländern erreicht Deutschland in diesem Jahr nur Platz 33. Bild: dpa

Menschen, die aus dem Ausland zum Arbeiten nach Deutschland kommen – sogenannte Expats –, schätzen hier vor allem eines: die Stabilität. Das Münchner Unternehmen InterNations, das auch die gleichnamige Online-Plattform betreibt, veröffentlicht an diesem Donnerstag die Ergebnisse seiner jährlichen „Expat Insider“-Studie. Darin werden 22.000 Expats aus 187 Ländern zu Lebensqualität, Karrierechancen und sozialen Beziehungen befragt. In einem Ranking aus 64 Ländern erreicht Deutschland in diesem Jahr Platz 33. Das ist drei Plätze besser als letztes Jahr, aber dennoch weit entfernt von dem sehr guten zwölften Platz aus dem Jahr 2014.

Schuld daran ist laut der Studie vor allem die mangelhafte digitale Infrastruktur. Dass die Expats hier oftmals nicht bargeldlos zahlen können, mit EC-Karte, Kreditkarte oder via App, nehmen sie ihrem Gastland übel. Hier belegt Deutschland den vorletzten Platz. Schwieriger gestaltet sich das bargeldlose Zahlen nur in Ecuador. Am besten klappt es in den skandinavischen Staaten. Auch die Einrichtung eines Internetanschlusses oder eines Mobilfunkvertrags empfinden viele Expats als zu schwierig – „wie in der Steinzeit“, zitiert die Studie einen Teilnehmer.

Ähnlich schlecht steht es um die Integration im Gastland. Das dritte Jahr in Folge rangiert Deutschland hier unter den letzten zehn Plätzen und belegt Platz 60 von 64. Noch schlechter leben sich Expats nur in Südkorea, Österreich, Dänemark und Kuweit ein. Auch die Schweiz schneidet auf Platz 59 schlecht ab. Mehr als der Hälfte aller Expats fällt es schwer, in Deutschland einheimische Freunde zu finden. Mehr als ein Viertel (27 Prozent) beschreibt die Deutschen als generell unfreundlich. Hier könnte die Sprache eine Rolle spielen. Dass Deutsch nicht einfach zu erlernen ist, hat sich herumgesprochen. Auch die befragten Expats bestätigen das. Bloß ist es im Vergleich zu anderen Ländern wichtiger, die Landessprache zu beherrschen. Ohne Deutschkenntnisse, davon ist mehr als die Hälfte überzeugt, ist es unmöglich, hier gut zu leben. Die Expats kritisieren auch, dass es an Betreuungsplätzen und einer positiven Einstellung gegenüber Kindern fehlt.

Deutsche im Ausland zeigen sich weniger kritisch gegenüber ihren Gastländern, unter denen die Vereinigten Staaten, die Schweiz, Spanien, China und Großbritannien zu den beliebtesten gehören. Im Fall des Vereinigten Königreichs bleibt wegen des Brexits abzuwarten, wie lange es diese Position noch halten kann. Während man in vielen anderen Bereichen des Arbeitslebens noch auf eine vollkommene Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern hinarbeitet, sind die deutschen Expats schon einen Schritt weiter. Der Durchschnitt ist knapp 49 Jahre alt, unter ihnen sind 50 Prozent Männer und 50 Prozent Frauen. Obwohl ein Drittel von ihnen angibt, weniger zu verdienen als in Deutschland, ist sich eine große Mehrheit sicher: Wir sind mit unserem Leben im Ausland zufrieden. Im Übrigen halten die Deutschen im Ausland ihren Freundeskreis für sehr gemischt. Er besteht sowohl aus anderen Expats als auch aus Einheimischen. Daran könnten sich auch hierzulande viele ein Beispiel nehmen.