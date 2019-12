Aktualisiert am

Luxus-Anwesen in Neuseeland : Deutscher Multimillionär sucht Mitbewohner

Karl Reipen ist mit Eiskaffee reich geworden und lebt auf einem riesigen Anwesen in Neuseeland. Per Annonce sucht der Unternehmer jetzt Menschen, mit denen er sein „Paradies“ teilen kann.

Der deutsche Geschäftsmann Karl Reipen lebt seit fast zwanzig Jahren in Neuseeland und sucht nun über eine Zeitungsannonce zehn Mitbewohner für sein Anwesen zwischen Tasmanischer See und dem Awakino River. Seine Anzeige im „New Zealand Herald“ richtet sich an Frauen und Männer bis 70 Jahre, die Lust auf „Spaziergänge, Angeln, Einkaufen, Kayak fahren, Schwimmen, Vögel und Tiere beobachten“ haben.

Seine neuen Mitbewohner könnten je zu zweit in ihren eigenen Häusern leben und die Weinkellerei, die sich ebenfalls auf dem Anwesen befindet, als „sozialen Treffpunkt“ nutzen. Es sei auch möglich, sein eigenes Pferd, sofern man den eins besitzt, mitzubringen.

Reipen hat nach eigenen Angaben zehn Jahre damit verbracht, sein persönliches Paradies auf Vordermann zu bringen. Die Farm sei sein Kindheitstraum gewesen. Nun wolle er das Ergebnis mit „netten Menschen“ teilen und ihnen „ein neues Leben“ ermöglichen. Einziger Nachteil: In die nächsten größeren Städte New Plymouth und Hamilton sind es neunzig Minuten Autofahrt.