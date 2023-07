Am Sonntagvormittag dürften die Straßen in Ennepetal leer gefegt sein. Nicht dass in dem Städtchen im Nirgendwo von Nordrhein-Westfalen ansonsten das Leben pulsieren würde, doch um 11.30 Uhr haben die Ennepetaler einen guten Grund, vor dem Fernseher zu sitzen. Dieser Grund heißt Lena Oberdorf. Die Fußballnationalspielerin tritt dann in Sydney im zweiten Weltmeisterschaftsgruppenspiel gegen Kolumbien an.

In Enne­petal hat sie einst mit dem Fußballspielen begonnen, im Jungs-Team wie viele ihrer Mannschaftskolleginnen. „Ich bin mir sicher, das schaut hier jeder bei uns“, sagt der Vorstand der TuS Ennepetal, Michael Peiniger. „Lena ist für alle im Verein der Vorzeigeprofi.“ Er ist froh, dass es mit Oberdorf und Alexandra Popp, die im knapp zehn Kilometer entfernten Silschede mit dem Fußballspielen begonnen hat, „zwei so geile Typen im deutschen Fußball gibt“. So sieht es auch Thomas Bühne, Vorstand vom FC Silschede. Für ihn ist Nationalstürmerin Popp „das Aushängeschild des deutschen Fußballs“.

Vielleicht ist das etwas hoch gegriffen. Vielleicht aber auch nicht. „Geile Typen“, das hat man früher über Günter Netzer gesagt, zuletzt vielleicht über Bastian Schweinsteiger. Bei den Frauen hätte man die geilen Typen früher nicht vermutet. Verändert sich hier etwas? Stellen die deutschen Frauen in Australien die Welt auf den Kopf?

„Gelebte Diversität auf dem Platz“

Sportlich liegen Popp, Oberdorf und Kolleginnen aktuell eindeutig in Führung. Die Herren schieden bei den beiden vergangenen Weltmeisterschaften einigermaßen kläglich in der Vorrunde aus; besonders das Turnier in Qatar geriet zur Katastrophe für die Männer. Nicht nur sportlich, sondern vor allem in der gesellschaftlichen Wahrnehmung, man denke nur an das Gezerre um die „One Love“-Kapitänsbinde. Derweil spiel­ten sich die Frauen bei der EM in England im vergangenen Jahr ins Finale und spätestens da ins Bewusstsein vieler Fußballfans.

Auch bei der WM der Frauen in Aus­tralien und Neuseeland gab es eine Debatte um die richtige Kapitänsbinde. Der Weltverband FIFA verbot die Regenbogenflagge, für die sich die deutschen Spielerinnen starkgemacht hatten, und stellte eine Auswahl an akzeptablen Motiven bereit. „Den Aufschrei um die Kapitänsbinde gab es nicht, weil die Frauen gesellschaftspolitisch ohnehin mit einer viel klareren Haltung auftreten“, sagt Mia Guethe, die für das Fachmagazin „11Freunde“ oft über die Schnittstelle von Fußball und Gesellschaft schreibt. Viele Spielerinnen leben offen queer, das kanadische Team hat eine nonbinäre Person in seinen Reihen. „Schon aufgrund der Tatsache, dass es auf dem Platz eine gelebte Diversität gibt, die bei den ­Männern nirgendwo zu finden ist, braucht es im Frauenfußball keine halb garen Gesten.“ Die Frauen scheinen souveräner mit gesellschaftspolitischen Fragen umzugehen.