Désirée Nosbusch im Interview : „Ich dachte zu lange, ich muss gefallen“

Frau Nosbusch, es ist Sonntagnachmittag, wir sprechen per Zoom. Wo und in welcher Gemütsverfassung finde ich Sie vor?

Ich sitze im Keller, in meinem Büro im Keller meines Zuhauses in Luxemburg, und Sie finden mich eigentlich in einer guten Verfassung, weil ich zurzeit meinen ersten eigenen langen Film als Re­gisseurin drehe. Wir haben drei Wochen Dreh hinter uns und noch zwei vor uns. Gerade vorhin habe ich die ersten 40 Minuten Rohschnitt gesehen. Dem bangt man entgegen, um zu sehen: Funktioniert das auf der Leinwand? Und da war ich doch sehr, sehr erleichtert, dass meine beiden Hauptdarsteller so was von ein Paar sind und so eine gemeinsame Vergangenheit ausstrahlen, die sie ja gar nicht haben können, weil sie sich eigentlich vorher nicht kannten.