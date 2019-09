Ungewöhnlicher Designer : Luigi Colani gestorben

Aktualisiert am

Luigi Colani steht 2003 bei der Eröffnung seiner Ausstellung „Luigi Colani – Formen und Visionen“ in Magdeburg vor einem Experimental-Fahrzeug. Bild: dpa

Designer Luigi Colani ist am Montag in Karlsruhe verstorben. Das teilte seine Lebensgefährtin Yazhen Zhao der Deutschen Presseagentur mit. Colani wurde 91 Jahre alt.

Lutz Colani, der sich später Luigi nannte, galt als Tausendsassa unter den Designern, vor allem auf dem Gebiet des Marketings. Zwar blieben viele seiner Entwürfe Prototypen – doch der Berliner erschuf einiges, das ihm bleibenden Ruhm bescherte: die Spiegelreflexkamera Canon T-90 etwa oder den besonders stromlinienförmigen und Geschwindigkeitsrekorde aufstellenden Ferrari Testa d'Oro.

Von Kindheit an interessierte er sich für Flugzeuge, die er schon als Vierjähriger auf dem Berliner Flugplatz Johannisthal starten und landen sah. Zunächst studierte er aber Bildhauerei und Malerei in Berlin, dann Aerodynamik an der Pariser Sorbonne. 1953 ging er nach Amerika zum Flugzeughersteller Douglas, wo er sich mit neuen Werkstoffen beschäftigte. Für den französischen Automobilhersteller Simca entwickelte er danach die erste Vollkunststoffkarosserie. Fortan prägte die Gestaltung und Anwendung von Kunststoffen sein Formschaffen, das gemeinhin als windschnittig und biomorph wahrgenommen wird.