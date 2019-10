Gustav Gerneth aus Havelberg : Der wohl älteste Mann Deutschlands ist tot

Aktualisiert am

Der wohl älteste Mann Deutschlands ist tot. Der Havelberger Gustav Gerneth starb in der Nacht zum Dienstag im Alter von 114 Jahren in seiner Wohnung, wie die Familie der Zeitung „Volksstimme“ in Sachsen-Anhalt bestätigte.

Vergangene Woche hatte Gerneth noch seinen 114. Geburtstag gefeiert und Besuch von Bürgermeister Bernd Poloski bekommen. Der sagte jetzt der „Volksstimme“: „Ich bin froh, das große Privileg gehabt zu haben, dass ich ihm zu seinem 114. Geburtstag noch einmal persönlich gratulieren durfte, und freue mich, ihn an seinem Ehrentag so gut aufgeräumt erlebt zu haben.“

Gerneth war gelernter Maschinist und wurde am 15. Oktober 1905 in Stettin, dem heutigen polnischen Szczecin, geboren. Seit dem Tod des Japaners Masazo Nonaka im Januar 2019 galt er als ältester lebender Mann der Welt. Seine Frau war bereits 1988 gestorben, zwei seiner Söhne und eine Enkelin überlebte Gerneth ebenfalls. Sein Wunsch, friedlich zu Hause einzuschlafen, ist laut der „Volksstimme“ in Erfüllung gegangen.