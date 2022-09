Dubonnet ausverkauft : Der Lieblingsdrink der Königin sorgt für leere Regale

Aktualisiert am

Der Cocktail Dubonnet und Gin war bekanntermaßen das Lieblingsgetränk von Königin Elisabeth II. Weil in Australien so viele Menschen mit dem Drink auf die am vergangenen Donnerstag gestorbene Königin anstoßen wollen, kommen Supermarktketten kaum noch mit der Aufstockung der Regale nach.

Die Hauptzutat, der französische Aperitif Dubonnet Rouge, sei bei großen Spirituosenketten wie Dan Murphy's und BWS in den vergangenen Tagen teilweise ausverkauft gewesen, berichtete die Zeitung „Sydney Morning Herald“ am Mittwoch. Am Montag, dem Tag des Staatsbegräbnisses, wird ein weiterer Ansturm auf den erstmals 1846 verkauften Wermut-ähnlichen Drink erwartet.

Allein zwischen Freitag und Sonntag seien die Verkäufe um 465 Prozent im Vergleich zu einer siebentägigen Handelswoche in die Höhe geschnellt. „Die Leute haben ganz eindeutig gegoogelt, was das Lieblingsgetränk der Königin war, um es dann selbst zu mixen“, sagte Tim Carroll vom Getränkeunternehmen Endeavour Group.

Elizabeth II. soll besonders gerne Dubonnet mit einem Drittel Gin getrunken haben, serviert mit einer halben Zitronenspalte und Eiswürfeln. Bereits die 2002 gestorbene Queen Mum soll den Drink geliebt haben.