Zeichen des Protests : Der Kölner Karnevalszug wird zur Friedensdemonstration

In Köln und in Mainz wird der Rosenmontag nicht gefeiert, sondern in eine Demonstration für den Frieden umgewidmet. Überall sieht man die ukrainischen Nationalfarben.

Sonnenblumen auf einer blauen Glitzerperücke, ein gelber Cowboyhut, auf dem ein blauer Stern haftet, blaue und gelbe Punkte im Gesicht: Die Karnevalisten in Köln und Mainz machen schon mit ihren Kostümen deutlich, dass sie an der Seite der Ukraine stehen. Ausgelassene Stimmung herrscht am Rosenmontag in den Karnevalshochburgen freilich nicht. Viele teilen jedoch das Bedürfnis, jetzt nicht alleine sein zu wollen.

Anna Schiller Volontärin. Folgen Ich folge Markus Schug Korrespondent Rhein-Main-Süd. Folgen Ich folge

Mit der Omikron-Welle hatten sich die Kölner Karnevalisten noch arrangiert. Den Rosenmontagszug hatte das Festkomitee Kölner Karneval wegen Corona in das Rhein-Energie-Stadion verlegen wollen. Zumindest 8800 Zuschauer hätten dort daran teilhaben können. Dann marschierte die russische Armee in die Ukraine ein. Der „Zoch“, Höhepunkt des Kölner Straßenkarnevals, wurde folglich abgesagt. Stattdessen organisierte das Festkomitee kurzfristig eine „Friedensdemonstration“, entlang der Strecke, die der Rosenmontagszug eigentlich durch Köln nimmt. Die Jecken hatte das Festkomitee dazu er­mutigt, dennoch verkleidet zu kommen.

Vom Chlodwigplatz aus drücken sich die Teilnehmer durch die Severinstraße. Ab und an passieren Musikgruppen das Nadelöhr. Dann schallen auch mal Trommeln durch die Straße. An dem Zug in Köln beteiligten sich etwa 250.000 Menschen, teilte am Mittag eine Sprecherin des Festkomitees der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Zahl sei in Absprache mit der Polizei ermittelt worden. Auf den schmalen Gassen gibt es schon am Morgen oftmals kein vor und zurück. Ulla Philipp und ihrem Mann Ulrich Rojeck wurde es zu eng. Sie sind auf eine ruhigere Seitenstraße ausgewichen. Karneval und Protest gegen die russische Invasion passen aus ihrer Sicht zusammen. „Der Karneval war schon immer eine Persiflage auf das Militär und als Auflehnung gegen die Obrigkeit zu verstehen,“ sagt Rojeck. Er trägt eine Trommel vor dem Bauch, die er mit blauen und gelben Federn, den Farben der Ukraine, verziert hat. Sie seien „traurig und erschrocken“ gewesen vom Handeln des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Doch sie sagen auch: „Wenn man sich der Trauer hingibt, verliert man die Energie, etwas zu bewegen.“ Auch deshalb sei es ihnen wichtig gewesen, am Protestzug teilzunehmen.

Den Wunsch, mit anderen zusammen sein zu wollen, haben nach den ersten Kriegstagen viele in Köln. „Wenn ich aufwache, schaue ich als erstes die Nachrichten auf dem Handy“, sagt Julian Berhorst. „Ich hatte das Bedürfnis, einmal raus­zukommen.“ Er ist gemeinsam mit seinem Bruder Fabian und ihren Familien gekommen. Am Kinderwagen haben sie gelbe und blaue Luftballons befestigt. „Wir wollten Farbe zeigen und ein Signal für den Frieden setzen“, sagt Fabian Berhorst. ­Niemals hätten die beiden jungen Väter damit gerechnet, dass ihre Generation einmal einen Krieg in Europa erleben würde.