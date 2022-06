Abi-Streiche sind zurück : Der Abschluss vom Abschluss

Luftballons versperren den Weg, Absperrbänder und Frischhaltefolie sind vor Lehrerzimmern gespannt, und Schüler laufen mit Megafonen durch die Flure. Was sich schon vor einigen Wochen am Hugo-Junkers-Gymnasium (HUGO) in Mönchengladbach abspielte, kann man zur Zeit wieder in ganz Deutschland beobachten: Der Abi-Streich ist für viele Abiturienten das Highlight am Ende ihrer Schullaufbahn. „Das sind definitiv Erinnerungen für die Ewigkeit“, sagt Sophia Okonkwo, HUGO-Abiturientin und Stufensprecherin. Davon werde man ewig erzählen.

Anna Wender Redakteurin im Ressort „Gesellschaft & Stil“ Folgen Ich folge

Die Corona-Pandemie hat Oberstufenpartys, Mottowochen sowie Feiern, Scherze und Fahrten zum Abitur jäh unterbrochen. Zwar hatten auch die Abiturienten 2020 und 2021 ihren Abschluss in der Tasche – aber der Lebensabschnitt musste ohne richtigen Abschluss auskommen.

Bevor der „Ernst des Lebens“ beginnt

Ob die Lücke gefüllt werden kann, weiß auch Gabriele Dafft nicht. Die Kultur­anthropologin beim Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte am Landschaftsverband Rheinland beschäftigt sich mit Ritualen und Bräuchen rund um das Abitur – und weiß, wie wichtig sie sind. „Das Ende der Schulzeit ist der Übergang in eine ganz neue Phase, in ein ganz neues Leben“, sagt Dafft. Solche Umbrüche seien mit Unsicherheiten verbunden. Durch geregelte Handlungsabläufe schaffe man es aber, solche Krisensituationen zu bewältigen – dazu zählen auch Trauerphasen oder Hochzeiten. Rituale bieten Sicherheit und sind ein fester Anker im Sturm.

In der Pandemie war das nicht mehr möglich. Die letzten beiden Jahrgänge konnten sich nicht richtig von ihrer Schulzeit verabschieden. „Dabei geht es hier nicht nur um den kulturellen Aspekt“, sagt Dafft, „auch in mentaler Hinsicht spielen Rituale in dieser Phase eine nicht zu unterschätzende Rolle.“ Die Bräuche lassen den Jahrgang noch einmal zusammenwachsen. Man schlägt ein letztes Mal gemeinsam über die Stränge, bevor die Wege sich trennen und der „Ernst des Lebens“ beginnt.

Ein Kanal für ganz viele Emotionen

„Der Abi-Ball 2020 fiel komplett aus“, sagt Sophia Okonkwo. „Im letzten Jahr durfte nach der Zeugnisvergabe nur im kleinen Rahmen gefeiert werden.“ Sie sind die Ersten, die nach der Zwangspause auch wieder Abi-Streiche planen und ausführen durften. „Sowohl die Mottowoche als auch der Abi-Streich waren extrem wichtig, um mit dem Lebensabschnitt Schule abschließen zu können“, findet Okonkwo.

Die Rituale sind wie ein Kanal für ganz viele Emotionen. Man feiert nicht nur das Ende einer Lebensphase, sondern auch sich selbst und die Gemeinschaft. Und das war wichtig. Denn statt sich gemeinsam auf Klausuren vorzu­bereiten oder gemeinsame Mittagspausen und Freistunden zu verbringen, lag das soziale Schulleben still. Veranstaltungen, die teils schon vor Eintritt in die Oberstufe begannen, fielen ersatzlos aus. „Dass diese Ideen, die sich auch nach dem Vorbild der älteren Jahrgänge entwickelt haben, nicht umgesetzt werden konnten, hinterlässt eine Lücke.“

Zurück bleibt ein diffuses Gefühl

Und die nächste Krise wartete schon auf die frisch gebackenen Abiturienten. Hatten sie vor ein paar Wochen noch für ihre Abschlussprüfungen gelernt, verwandelte sich das Kinderzimmer im Herbst vom Klassenraum in einen Hörsaal. Alle Impulse, die der Weg in die Selbständigkeit durch den Auszug aus dem Elternhaus mit sich bringt, fielen somit weg. Dadurch blieb laut Dafft ein diffuses Gefühl, weil ungewiss war, wie lange die Pandemie noch andauern wird. „Die Rituale und Bräuche hätten das kompensiert.“