Neue Regel am Manaslu : Das ist doch der Gipfel

Der 19 Jahre alte Pakistani Shehroze Kashif war überglücklich, als er Ende September ein Foto von sich auf dem Gipfel des Manaslu (8163 Meter) in den sozialen Netzwerken teilen konnte. Nach Mount Everest (8849 Meter), K2 (8611 Meter) und Broad Peak (8051 Meter) konnte er auch den achthöchsten Berg der Erde von der Liste streichen, um der jüngste Bergsteiger zu werden, der sämtliche 14 Achttausender bestiegen hat. Nur vier Tage später wandte Shehroze Kashif sich wieder an seine Follower. Mit dem offiziellen Gipfelzertifikat in den Händen erklärte er, dass er an den Manaslu zurückkehren und noch einmal hinaufsteigen werde – dann aber auf den richtigen Gipfel.

Der Gipfel ist immer der höchste Punkt eines Berges, der Punkt, von dem aus es auf allen Seiten nur hinuntergeht. So einfach, so kompliziert. Während nämlich der Gipfel des Mount Everest für jeden Bergsteiger zweifelsfrei zu erkennen ist, zumal er mit einem Vermessungsstativ markiert ist, das eine chinesische Expedition dort Mitte der siebziger Jahre hinterlassen hat, ist das an anderen Achttausendern nicht so offensichtlich. „Man steht am Manaslu auf dem Grat und hat das Gefühl, es geht nicht mehr viel weiter. Dort oben kann man sehr schlecht einschätzen, wie weit sich die Wechte noch erstreckt,“ sagt Billi Bierling, die 2010 mit Sauerstoffmaske und 2011 ohne Flaschensauerstoff auf den Manaslu stieg und die seit vielen Jahren für die in den sechziger Jahren von der amerikanischen Journalistin Elizabeth Hawley begründete Himalayan Database arbeitet, die Chronik des Himalaja-Bergsteigens.