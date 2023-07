Im pinkfarbenen Kleid steht Kalani auf der Bühne. Scheinwerferlicht strahlt ihr ins Gesicht. Goldene Luftballons, die hinter ihr hängen, formen den Schriftzug „ABI 2023“. Kalani spricht ins Mikrofon. 250 Gäste lauschen, während sie von der Q4F erzählt, der „coolsten Klasse überhaupt“, und ihren Freunden dankt: „Ich würde nicht hier stehen, wenn es euch nicht geben würde.“

Franziska Pröll Redakteurin im Ressort „Gesellschaft & Stil“. Folgen Ich folge

Es ist der letzte Abend im Juni, Schülerinnen und Schüler einer Frankfurter Gesamtschule feiern ihren Abiball. In Anzügen und Ballkleidern sitzen sie an weiß gedeckten Tischen und trinken ­Cola oder Tequila Sunrise aus Plastik­bechern. Ein Beamer projiziert Fotos an eine Saalwand: Selfies von der Motto­woche, Schüler als Lehrer verkleidet. Selfies von der Klassenfahrt, Schüler pressen die Lippen zum Kussmund. Es ist ein Abend, an dem die guten Momente zählen.