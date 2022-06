Depp gegen Heard : Sie hatten sich doch so geliebt

Die Frau triumphiert. Die linke Brust entblößt, Speer und Schwert in den Händen, steht sie da, den linken Fuß auf dem Leib des Mannes, den sie getötet hat. Seine Krone liegt neben ihm auf dem Boden. „Virginia – Sic semper tyrannis“: So solle es jederzeit den Tyrannen ergehen, ist auf dem Siegel des Bundesstaats Virginia zu lesen, das immer dann eingeblendet wurde, wenn beim Verleumdungsprozess von Johnny Depp gegen seine Ex-Frau Amber Heard gerade Pause war und die Fernsehsender nichts zu übertragen hatten.

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Eine Metapher für den Fall, der hier verhandelt wurde, kann man schwerlich sehen in diesem Siegel, nachdem die Jury am Mittwoch ihr Urteil gesprochen hat. Denn der König von Hollywood, vermeintlich dahingestreckt von einer jungen Frau, hat sich wieder erhoben: Die Jury schloss sich Johnny Depps Auffassung an, dass Amber Heard ihn verleumdet hat, und verurteilte sie zu einer Schadensumme von zehn Millionen Dollar plus einem Strafzuschlag von fünf Millionen, der von der Richterin auf 350.000 Dollar reduziert wurde. Zwar wurde wegen früherer Statements eines seiner Anwälte auch Depp der Verleumdung Heards schuldig gesprochen, der Schadenersatz an sie von zwei Millionen Dollar indes wirkt vergleichsweise symbolisch. „Untröstlich“ sei sie, ließ Heard kurz nach ihrer Verurteilung mitteilen, dass ihr trotz des „Berges an Beweisen“ nicht geglaubt wurde. Depp wiederum erklärte, er habe nun seinen „inneren Frieden“ gefunden.

Der Prozess wird Nachwirkungen haben. Und zwar nicht nur, weil jeder Prozesstag auf ewig im Netz abgespeichert ist. Dass die beiden Hollywood-Schauspieler im Gerichtssaal von Fairfax County, Virginia, aufeinandertrafen, erklärt sich damit, dass die „Washington Post“, in der im Dezember 2018 ein folgenreicher Meinungsartikel von Amber Heard erschien, ihre Zeitungsseiten in Virginia drucken lässt und Server ihrer Onlineausgabe hier stehen. Aus der Sicht von Depps Anwaltsteam sprach für Virginia außerdem, dass Verleumdungsklagen in Kalifornien aufgrund der dortigen Gesetzgebung schlechtere Chancen haben – und gewiss auch, dass der Prozess in Fairfax live übertragen wurde. Johnny Depp wollte seinen Ruf wiederherstellen, und die Welt sollte dabei sein. Ganz unabhängig vom Urteil wird ihm, der als Schauspieler um die Macht der Bilder weiß, die Übertragung dazu als probates Mittel erschienen sein.

Doch der Preis dafür ist hoch. Die Medien schreiben von einer Schlammschlacht, was das Geschehen schon deshalb nur unzureichend beschreibt, weil sich selbst erhärteter Schlamm wieder abwaschen lässt. Amber Heard hingegen wird, auch durch eigenes Verschulden, als moderne Pechmarie gezeichnet sein für ihr Leben – und für das, was ihr an Karriere nun noch möglich ist. Depps Karriere dürfte das Urteil neuen Atem einhauchen, verloren aber hat auch er. Er sei „einer der wenigen großen Stars, denen es gelungen ist, ihr Privatleben privat zu halten“, hat der Branchenexperte Richard Marks im Zeugenstand gesagt. Damit ist es vorbei, und vieles von dem, was man über den privaten Depp jetzt weiß, ist nicht schmeichelhaft.