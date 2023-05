Gleich von welcher Richtung man sich Köln nähert, stets grüßt schon von weither der Dom. Al­len Kölnern – egal ob sie in der Stadt geboren oder zugezogen sind oder mit der Kirche nichts (mehr) am Hut haben – geht das Herz auf, wenn sie die Domkirche Sankt Petrus erspähen.

Besonders andächtig werden sie, wenn der „Decke Pitter“ mit seinem dunklen, mächtigen, wuchtigen Schlagton C zu hören ist. Das kommt nicht alle Tage vor, sondern nur an hohen kirch­lichen Festtagen und zu besonderen Anlässen wie zum Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI. Ende Dezember. Läutet der „Decke Pitter“, hat der Alltag Pause in Köln, und der Dom hat das Wort.

Die 24 Tonnen schwere Petersglocke ist zwar nicht die größte Glocke der Welt, aber die größte freischwingende Glocke. Gegossen wurde sie vor 100 Jahren, am 5. Mai 1923, in Apolda in Thüringen. Die Kölner nehmen es zum Anlass, ausführlich Glockengeburtstag zu feiern. Die Ge­schichte des „Decken Pitter“ könnte trotz seiner mitteldeutschen Herkunft kölscher kaum sein. Sie beginnt mit der Vorgängerin der Petersglocke.

Die Kaiserglocke – 1874 selbst aus erbeutetem Kriegsmaterial ge­gossen – wurde noch in den letzten Tagen des Ersten Weltkriegs eingeschmolzen. Das war einerseits bitter. Andererseits waren die Kölner mit der Kaiserglocke nie recht zufrieden, weil sie nicht wie bestellt ein C, sondern nur ein Cis erreichte. Daher wurde sie nur selten geläutet. Folgerichtig hieß sie im Volksmund „Große Schweigerin“. Für eine selbstbewusste Stadt war das natürlich kein Zustand.

Viele Kölner leiden, wenn ihr „Decker Pitter“ länger stumm bleibt

Anfang 1922 schrieb der damalige Oberbürgermeister Konrad Adenauer ge­meinsam mit dem Kölner Erz­bischof an Reichspräsident Friedrich Ebert. „Im Frühjahr 1918, in schwerster Kriegsnot, hat das Kölner Metropolitan­kapitel die Kaiserglocke des Hohen Domes dem Va­terland zum Opfer gebracht“, hieß es in dem Brief. Man bitte daher um „kosten­lose Überweisung des Metalls für einen neuen Guss“. Dem Wunsch wurde entsprochen.

Nur zwei Monate später bekam die Glockengießerei Gebrüder Ulrich in Apolda den Auftrag. Doch dann geriet das große Vorhaben durch die galoppierende Inflation ins Stocken. Hatte man für Herstellung und Transport 1,5 Millionen Mark kalkuliert, waren es am Ende 90 Millionen. Als Sicherheit verlangten die Glockengießer zusätzlich 5000 Dollar. Prompt gründeten die Kölner einen Verein, der den Betrag bis Dezember 1923 aufbrachte.

Trotzdem machte sich der „Decke Pitter“ nicht sogleich auf den Weg gen Westen. In Köln fürchtete man, die französischen Truppen, die das Rheinland besetzten, könnten ihn beschlagnahmen. Erst Mitte November 1924 kam die Glocke in einem speziell dafür gebauten Eisenbahnwagen im Rhein­au­hafen an. Den Weitertransport durch die Stadt verfolgten Zehntausende Schaulustige, es war ein Tri­umphzug nach kölschem Geschmack.

Vor dem Dom weihte der Erzbischof die Glocke, dann galt es die nächste Herausforderung zu meistern. Wegen ihrer enormen Ausmaße – 3,20 Meter Höhe und 3,22 Me­ter Breite – musste der Mittelpfeiler des Dom-Hauptportals mitsamt der Statue der heiligen Maria ausgebaut werden. Gut drei weitere Wochen vergingen, bis der „Decke Pitter“ im Glockenstuhl in 53 Meter Höhe angekommen war. Als er an Heiligabend 1924 endlich läutete, gab es nach nur drei Schlägen mechanische Probleme, die erst nach Monaten behoben werden konnten.

Viele Kölner leiden, wenn ihr „Decker Pitter“ länger stumm bleibt, so wie vor et­was mehr als zwölf Jahren. Kurz vor Be­ginn des Hochamts zum Fest der „Erscheinung des Herrn“ Anfang 2011 verlor die Glocke ihren Klöppel. Das 800-Kilogramm-Metallteil fiel auf einen Stahlträger, zerbrach und stürzte auf die Wartungsebene des Glockenstuhls. Da die Glo­ckenstube – wie beim Sonntags- und Festtagsgeläut üblich – gesperrt war, kam niemand zu Schaden. Der Rumms aber war so heftig, dass die Erdbeben-Mess­station im Dom ihn registrierte.

Zum Pitter-Jubiläum wird in Köln der „Europäische Glockentag“ begangen, der sich im XXL-Pitter-Format von Donnerstag bis Sonntag hinzieht. Es gibt Gottesdienste, Glockenspaziergänge, Vorträge, Ausstellungen. Auf der Papstterrasse an der Südseite des Doms soll es am Freitagabend sogar einen öffentlichen Glockenguss geben. Die 50 Kilogramm schwere Glocke ist für die Elendskirche in der Kölner Südstadt bestimmt, die seit dem Zweiten Weltkrieg „ohne Stimme“ ist. Und weil in Köln im Grunde immer Karneval ist, gibt’s zum Glockenjubiläum auch einen neuen Schunkelsong. Titel: „Decke Pitter – Du Kölsches Klangjewitter“.