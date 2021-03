Ein Krimi über Merkel : „Es gibt jetzt schon eine Nostalgie nach ihr“

Herr Safier, die Hauptfiguren Ihrer Bücher sind fast immer weiblich. Sie haben aus der Sicht einer Kuh geschrieben, einer Steinzeitfrau und nun, in Ihrem neuen Buch, aus der von Angela Merkel. Wo gestaltete sich die Einfühlung am schwierigsten?

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Da haben Sie jetzt drei Bücher genannt, bei denen es mir lustigerweise ziemlich leichtfiel – selbst bei Angela Merkel. Vielleicht weil wir sie schon sechzehn Jahre und viel länger im Fernsehen gesehen haben. Schön bei Frau Merkel ist ja, dass wir alle nicht viel über ihr Privatleben wissen, bis auf ein paar Kleinigkeiten – dass sie gerne backt oder so etwas. Von daher gab es eine große freie Fläche für die eigene Imagination.

„Miss Merkel“ erzählt, wie die ehemalige Bundeskanzlerin in der Uckermark einen Mordfall löst. Hätten Sie nicht noch abwarten können, bis sie aus dem Amt geschieden ist?

Das war tatsächlich der ursprüngliche Plan. Aber dann kam die Corona-Pandemie und hat bei mir ein bisschen was durcheinandergeworfen, andere Projekte etwa fürs Kino waren erst mal nicht mehr sinnvoll. Und weil Schreiben ein Antidepressivum ist, habe ich das Buch einfach vorgezogen. Ich hatte große Freude dabei, es hat total Spaß gemacht, das zu schreiben.

In Amerika sind zwei Bücher erschienen, in denen das Duo Obama und Biden Verbrecher jagt, in einem englischen Krimi ermittelt die Queen. Hängen Sie sich an einen Trend ran?

Das Obama/Biden-Buch kannte ich bis vor kurzem nicht. Vom Buch mit der Queen erzählte mir der Verlag, als ich ihm die Idee vorstellte: Wie so häufig gab es da eine Parallelität der Ideen. Ich selbst hatte 2019 mit meinem Agenten zusammengesessen und über Angela Merkel geredet. Sie war damals gar nicht mehr so präsent, als Nachfolger war unter anderem Friedrich Merz im Gespräch, und wir hatten das Gefühl: Es gibt jetzt schon eine Nostalgie nach ihr. Dann fragten wir uns, was sie danach wohl machen würde, und wir waren uns einig, dass sie nicht nach prestigeträchtigen Aufgaben streben, sondern sich erst einmal eine Weile zurücknehmen würde. Am gleichen Abend habe ich dann eine Folge „Columbo“ gesehen, und da kam mir der Gedanke. Columbo wird ja gern unterschätzt, wie es in der Politik sehr viele Männer mit Angela Merkel gemacht haben. Ich habe dann meinen Agenten, meine Frau und meinen damals 20-jährigen Sohn gefragt, die die Idee alle drei super fanden. Und Sie können mir glauben: Diese Schnittmenge gibt es bei den dreien nicht oft.

Die so oft unterschätzte Angela Merkel ist aber unzweifelhaft eine der erfolgreichsten Machtpolitikerinnen in der Geschichte der Bundesrepu­blik. Gehen Sie ihr da nicht auch etwas auf den Leim, wenn Sie sie als trutschige Hobbydetektivin porträtieren?

Natürlich ist sie auch eine Machtpolitikerin: Da könnten wir Norbert Röttgen fragen. Aber es ist ja ein Spaß, das Buch ist eine Krimikomödie, und man sucht sich Aspekte aus, die dafür geeignet sind: Was macht jemand, der so lange in der Politik ist, wenn er von hundert auf null geht? Und wenn man so lange 24/7 im Politikbetrieb ist wie diese Frau, dann ist man nicht so viel unter normalen Leuten. Mit knallhartem Machtdenken, das ist meine Prämisse, käme sie als Rentnerin nicht mehr weit.

Merkel und ihr Ehemann Joachim Sauer sind bei Ihnen ein sympathisch weltfremdes Ehepaar, das sich „Puffel“ und „Puffeline“ nennt und einander mit schlechten Wortspielen unterhält. Hatten Sie bei solchen erfundenen Beschreibungen auch mal Skrupel?